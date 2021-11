Toto Wolff (Mercedes): «Hohes Risiko und Chance»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff geht mit Zuversicht ins zweitletzte Kräftemessen der Saison. «Jeddah ist wieder eine komplett neue Herausforderung», weiss der Wiener aber auch.

Der Formel-1-Zirkus schlägt seine Zelte in dieser Woche in Saudi-Arabien auf, wo die Stars und Teammitglieder erneut eine neue Piste erwartet. Auf dem Jeddah Corniche Circuit geht es vor allem für die Titelkandidaten von Mercedes und Red Bull Racing um wichtige Punkte, denn die beiden Teams trennen in der Team-Wertung nur fünf WM-Zähler, wobei die Sternmarke vorn liegt.

In der Fahrer-Wertung hat immer noch Red Bull Racing-Star Max Verstappen die Nase vorn, allerdings ist sein Vorsprung auf Titelverteidiger Lewis Hamilton nach dessen Triumph in Katar auf acht Punkte geschrumpft. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff blickt nach dem kontrollierten Sieg seines Schützlings mit viel Zuversicht auf das zweitletzte Rennwochenende der Saison.

«Wir freuen uns alle sehr, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt der Saison noch im Titelkampf befinden. Wenn man bedenkt, wo wir zu Beginn des Sommers waren, ist das ist ein Privileg und ein Beleg für unsere Widerstandsfähigkeit. Beide Weltmeisterschaften sind noch komplett offen und unsere Mission ist klar», sagt der 49-Jährige.

«Das Auto war zuletzt stark und ist wahrscheinlich so gut wie noch nie in dieser Saison. Die Fahrer haben das Vertrauen, um damit bis ans Limit zu gehen. Das ist ermutigend für die letzten beiden Rennen und gibt uns einen guten Schwung, den wir mitnehmen können», macht sich Wolff Mut.

Gleichzeitig warnt der Wiener: «Jeddah ist wieder eine komplett neue Herausforderung. Es ist eine brandneue Strecke, die wir erst kennenlernen müssen.» Deshalb habe man hinter den Kulissen viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. «Dies taten wir, um sicherzustellen, dass wir am Freitag sofort durchstarten können. Denn es wird entscheidend sein, in den ersten Trainings so viele Informationen wie möglich zu sammeln.»

Mit Blick auf den neuen Rundkurs erklärt Wolff: «Uns erwartet ein schneller Strassenkurs mit langen Vollgas-Passagen und mehreren schnellen Kurven. Dabei sind die Leitplanken nie weit weg, was sowohl hohes Risiko als auch eine Chance darstellt. Wir sind auf der Jagd, motivierter denn je und freuen uns auf das Renndebüt in Saudi-Arabien.»

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0