Carlos Sainz (Ferrari): «Bin relativ zuversichtlich»

Ferrari-Star Carlos Sainz konnte den Trainingsfreitag in Saudi-Arabien auf dem siebten Platz abschliessen. Entsprechend zuversichtlich blickt er auf das heutige Qualifying, auch wenn er mit starken Gegnern rechnet.

Während Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc das zweite Training auf dem Jeddah Corniche Circuit in der Mauer beendete, schaffte es Carlos Sainz, den Wänden des Strassenkurses in Saudi-Arabien fern zu bleiben. Er beschrieb die Fahrt auf der 6,174 km langen Piste folgendermassen: «Das Fahren fühlt sich ganz anders als auf den anderen GP-Strecken an, es ist unfassbar intensiv. Diese Spannung und einen derart hohen Adrenalinspiegel habe ich seit meinen Macau-Einsätzen nicht mehr erlebt.»

«Die Strecke ist unglaublich schnell und die Wände sind sehr nah, deshalb ist es schwierig, die Kurven richtig zu kriegen. Es ist ziemlich verrückt, aber bisher scheint alles gut ausgegangen zu sein und ich hoffe, dass es so bleibt», fügte der 27-Jährige aus Madrid an.

Sainz betonte auch: «Dass die Strecke wegen des neuen Asphalts so viel Grip bot, war sehr hilfreich, denn dadurch konnte ich das nötige Vertrauen aufbauen. Wenn der Grip da ist, dann ist es auch viel einfacher, das Auto abzustimmen, denn du musst nicht so sehr über die Balance nachdenken. In dieser Hinsicht war es ein einfacher Tag. Aus Fahrer-Sicht war es aber sehr knifflig, sich an diese Art von Piste zu gewöhnen.»

Mit Blick aufs Qualifying hielt Sainz fest: «Ich bin relativ zuversichtlich, weil ich mich Schritt für Schritt verbessern konnte. Ich hatte auf allen Reifenmischungen und auch mit unterschiedlichen Tankmengen ein gutes Tempo. Dennoch sieht es aus, als ob uns ein weiterer enger Fight gegen AlphaTauri, Alpine und McLaren erwartet. Es könnte ähnlich eng werden wie in Katar.»

2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629

1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464