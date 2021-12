Sebastian Vettel (Aston Martin): Null Raum für Fehler

Auf den ersten Blick wirkt Aston Martin in Saudi-Arabien wenig konkurrenzfähig: Sebastian Vettel nur auf Rang 16. Was der Deutsche nach dem ersten Trainingstag auf dem Jeddah Corniche Circuit sagt.

Grün ist die Landesfarbe von Saudi-Arabien, Grün ist auch die Farbe von Aston Martin und die Farbe der Hoffnung: Worauf dürfen die Fans des vierfachen Formel-1-Champions Sebastian Vettel hoffen nach diesem mageren 16. Platz im zweiten Training auf dem Jeddah Corniche Circuit?

Der 53-fache GP-Sieger sagt über seinen ersten Trainingstag auf der neuen Rennstrecke am Roten Meer: «Die Strecke ist schon sehr schnell, eine tolle Herausforderung! Es ist nicht ganz einfach, eine gute Runde hinzubekommen, eine wirklich schwierige Rennstrecke.»

«Was gut war – ich fand schnell einen schönen Rhythmus. Aber im zweiten Training lief es nicht mehr ganz so gut wie im ersten. Wir haben an der Abstimmung gearbeitet, um ein besseres Gefühl für das Auto auf dieser Bahn zu finden, das ist uns im zweiten Training etwas schwerer gefallen. Vielleicht sind wir da vom Set-Up her in eine Richtung gegangen, die nicht korrekt war.»

«Alles in allem eine Strecke, die Spass macht, und der hohe Speed überall bedeutet auch – null Raum für Fehler. Die Strecke ist sehr lang, ein Patzer rächt sich sofort. Das Timing wird ganz wichtig sein, also ob du nicht nur eine fehlerfreie Runde hinbekommst, sondern dabei auch noch wenig oder gar keinen Verkehr hast.»





2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629





