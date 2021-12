Mark Webber über WM-Finale: «Ein totales Chaos»

Der frühere Red Bull Racing-Pilot Mark Webber sah sich das WM-Herzschlagfinale in Abu Dhabi als TV-Experte aus der Nähe an. Der Australier erklärte hinterher, warum er sich über die Regelhüter wunderte.

Nach dem WM-Showdown in Abu Dhabi wurde einmal mehr nicht nur über die Fahrer gesprochen, sondern auch über die Rennleitung, die Regelhüter. Das lag einerseits an der Entscheidung, nicht mit einer Order zum Positionswechsel auf die Szene nach dem Start in der siebten Kurve zu reagieren. In dieser kürzte Lewis Hamilton ab und blieb damit vor Max Verstappen, der nach dem verlorenen Start angriff und bereits die Nase vorn gehabt hatte.

Andererseits sorgte die Entscheidung zum Ende des GP, das Rennen für die letzte Runde wieder freizugeben, bevor alle Überrundeten am Safety-Car vorbeigezogen waren, nicht nur bei Mercedes für hochgezogene Augenbrauen. Das Team von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff legte gleich zwei Proteste ein, und auch im Fahrerlager wurde darüber diskutiert.

«Wow, ich bin sprachlos», seufzte der ehemalige Red Bull-Racing-Pilot Mark Webber im ORF-Interview. «Man weiß ja nie, was der Schiedsrichter in so einem Fall macht. In Saudi-Arabien hat Max zwei Strafen bekommen, weil er die Fahrbahn verlassen hat. Der Rennleiter und die Stewards haben heute nicht immer genau gewusst, was sie machen sollen.»

«Der Angriff von Max in der ersten Runde war super… Er war absolut fair», lautet das Urteil des Australiers. «Aber am Ende herrschte ein Durcheinander. Zuerst hat es geheißen, die Überrundeten dürfen vorbeifahren. Dann wurde diese Aussage widerrufen. Das war ein totales Chaos. Trotzdem: Der richtige Fahrer hat die Weltmeisterschaft gewonnen», fügte der 45-Jährige an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0