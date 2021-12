Lewis Hamilton: Ritterschlag von Prinz Charles

Lewis Hamilton wurde im Schloss Windsor von Prinz Charles zum Ritter geschlagen. Die Aufnahme in die entsprechende Liste erfolgte nach seinem siebten WM-Titelgewinn im vergangenen Jahr.

Nachdem Lewis Hamilton im vergangenen Jahr den siebten Formel-1-WM-Titel eingefahren und damit den Rekord von Michael Schumacher eingestellt hatte, wurde ihm der Titel «Sir» verliehen. Die entsprechende Zeremonie musste aber wegen der Corona-Krise um fast ein Jahr verschoben werden.

Am heutigen Mittwoch war es dann soweit. Nur drei Tage nach der bitteren WM-Niederlage in der Wüste fand sich der Mercedes-Star und erfolgreichste GP-Fahrer der Formel-1-Geschichte im Schloss Windsor ein, um vor Prinz Charles in die Knie zu gehen und den Ritterschlag zu erhalten.

Bereits nach seinem ersten Titelgewinn von 2008 war Hamilton zum «Member of the Most Excellent Order of the British Empire» (MBE) erklärt worden, 2020 folgte die Aufnahme in den höchsten Ritterorden und damit die Verleihung des Titels «Sir». Nur wenige GP-Piloten dürfen diesen Titel tragen. Neben Hamilton dürfen nur Sir Jack Brabham (1978). Sir Stirling Moss (2000) und Sir Jackie Stewart (2001) diese Ehre geniessen.

Der «Most Excellent Order of the British Empire» wurde 1917 von König Georg V. gestiftet. Der jüngste der britischen Ritterorden wird in fünf Stufen vergeben: vom niedrigsten (Member of the British Empire, MBE), über den «Officer of the British Empire» (OBE) und den «Commander of the British Empire» (CBE) bis zum «Knight Commander» (oder «Dame Commander») sowie dem «Knight Grand Cross» (oder «Dame Grand Cross»). Nur die beiden letzten Kategorien kommen der Erhebung in den Adelsstand gleich und die Träger dürfen sich fortan «Sir» oder «Dame» nennen.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0