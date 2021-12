Philipp Eng erklärt Lewis Hamiltons Kupplungs-Trick

Der frühere DTM-Pilot Philipp Eng weiss: «Wenn man auf so einem Level fährt, dann macht nur der Kopf den Unterschied»

Der ehemalige DTM-Fahrer Philipp Eng war bei ServusTV in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» zu Gast und sprach über das fulminante Finale der Formel 1 in Abu Dhabi.

Der packende Final-Kampf in der Formel 1 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hat Millionen Fans weltweit fasziniert. Auch der ehemalige DTM-Star Philipp Eng stand im Banne dieses unglaublichen Showdowns.

Eng erkannte aus der Cockpit-Perspektive eine interessante Einzelheit zum Blitzstart von Hamilton: «Normal ist das Kupplungspedal am Lenkrad unten. Bei Lewis ist es links oben. Er fühlt sich scheinbar besser, wenn er die Bewegung nach unten macht. Er tut sich scheinbar am leichtesten, wenn er es so macht.»

Der Unterschied im WM-Fight aus der Sicht des Salzburgers: «Wenn man auf so einem Level fährt, dann macht nur der Kopf den Unterschied. Max hat ja auch gesagt, wenn ich ein gutes Auto habe, dann gewinne ich.»

Eng erinnert sich lebhaft: «Ich bin auch oft Simracing-Events gefahren und habe meine Teamkollegen auf Max aufmerksam gemacht. Max war auch da immer vorne. Wenn man wie Max die ganzen Simracing-Profis vorführt, die eigentlich nichts anderes machen, dann ist das ein Zeichen, dass er ein Jahrhundert-Talent ist. Er hält voll rein, es war wirklich ein grosses Finale.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0