Toyoharu Tanabe (Honda): «Haben unser Ziel erreicht»

Honda verabschiedet sich mit einem Highlight aus der Königsklasse, sehr zur Freude von Toyoharu Tanabe. Der Formel-1-Technikchef ist voll des Lobes für die Red Bull Racing- und AlphaTauri-Piloten.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat die WM-Titel-Durststrecke von Honda nach Jahrzehnten beendet: 30 Jahre nach dem letzten Honda-Triumph in der Fahrer-WM, den der unvergessene Ayrton Senna eingefahren hat, setzte sich der 24-jährige Niederländer in der letzten Rennrunde einer langen Saison durch. Sehr zur Freude von Hondas Formel-1-Technikchef Toyoharu Tanabe, der sich erinnert: «Wir kehrten 2015 in die Formel 1 zurück und von Anfang an lautete unser Ziel, die WM zu gewinnen.»

«Wir haben hart daran gearbeitet und uns jeden Tag bemüht, Fortschritte zu erzielen, und auf der letzten Runde des letzten Rennens, das Honda in der Formel 1 bestreitet, haben wir uns Ziel erreicht. Der ganze Aufwand hat sich gelohnt, und ich kann es kaum in Worte fassen, was das für uns bedeutet», fügt der Japaner an.

Dass Sergio «Checo» Pérez die Zielflagge nicht sah, weil das Team ihn wegen Unregelmässigkeiten bei den Daten der Antriebseinheit aus dem Rennen nahm, bedauert Tanabe natürlich genauso wie die Niederlage in der Konstrukteurswertung, die Mercedes für sich entschied: «Leider schaffte es Checo nicht ins Ziel, aber bis zu seinem Ausfall zeigte er einen grossartigen Teamgeist und trug das Seine zum Rennergebnis bei. Dass wir den Titel in der Team-Wertung verpasst haben, ist natürlich auch bedauerlich, aber wir sind auch so glücklich, denn mit dem Titelgewinn hat uns Max für alle Höhen und Tiefen, die wir in den vergangenen sieben Jahren durchgemacht haben, belohnt.»

Dank an die Teams, Fahrer und Fans

Lob gab es auch für die AlphaTauri-Piloten Yuki Tsunoda und Pierre Gasly, die beim Finale in der Wüste die Plätze 4 und 5 einfahren konnten. Der 61-Jährige betont: «Beide Fahrer haben das ganze Wochenende eine starke Leistung gezeigt und Yukis vierter Rang ist das beste Ergebnis, das er in seiner Rookie-Saison einfahren konnte. Er hat alles, was er in diesem Jahr gelernt hat, umgesetzt, und zusammen mit Pierres fünftem Platz haben die beiden das beste Teamergebnis der Saison eingefahren. Auch sie haben eine exzellente Leistung in diesem Jahr gezeigt.»

«Die Ingenieure und Mechaniker von Honda in England und in Sakura haben unermüdlich gearbeitet und dürfen nun die Früchte dieser Arbeit geniessen», freut sich Tanabe. «Im Namen von Honda danke ich allen Teammitgliedern von Red Bull Racing und AlphaTauri, sowie den Fahrern, mit denen wir seit 2015 gearbeitet haben. Mein Dank gebührt auch den Fans, die uns durch Dick und Dünn begleitet und unterstützt haben. Unser Formel-1-Abenteuer endete in Abu Dhabi, aber ich bin überzeugt, dass wir die Erkenntnisse und Erfahrungen nutzen können, um die künftigen Technologien von Honda zu verbessern. Jedem in der Formel 1 möchte ich ein letztes Dankeschön mit auf den Weg geben.»

Verstappen ist der vierte Pilot in der Formel-1-Geschichte, der mit Honda-Power zum Fahrer-WM-Titel fuhr. Mit seinem Gesamtsieg gesellt er sich zu einer illustren Gruppe, zu der auch Nelson Piquet (1987), Alain Prost (1989) und Ayrton Senna (1988, 1990 und 1991) gehören.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0