Max Verstappen: «Toto Wolff hat mir geschrieben»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat am Montag nach dem Titelgewinn in Abu Dhabi offenbart, dass er eine Gratulations-Textnachricht von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erhalten hat.

Auf die bittere WM-Niederlage in Abu Dhabi reagierte Mercedes mit zwei Protesten, die gleich abgeschmettert wurden. Doch das will das Team, das sich den Konstrukteurspokal gesichert hat, nicht auf sich sitzen lassen. Die Mannschaft aus Brackley und Brixworth bestätigte umgehend, dass man beabsichtige, in Berufung zu gehen. Bis am Donnerstagabend hat die Teamleitung um Toto Wolff Zeit, um das Verfahren weiterzuziehen.

Während sowohl Lewis Hamilton als auch sein Vater Anthony Max Verstappen und dessen Vater Jos zum Titel gratuliert haben, kam von Wolff keine öffentliche Geste der Anerkennung für den neuen Weltmeister. Persönlich hat der Wiener dem Niederländer aber gratuliert, wie Verstappen am Tag nach dem Triumph offenbart hat.

«Toto hat mir eine Textnachricht geschickt, er gratulierte mir zur Saison und meinte, dass ich es verdient habe, zu gewinnen, das war natürlich sehr nett von ihm», erzählte der Champion, der auch betonte: «Lewis hat sich sehr sportlich verhalten, er kam rüber und gratulierte mir, und es muss natürlich sehr schwierig für ihn gewesen sein, den Titel in der letzten Runde zu verlieren.»

«Das zeigt, dass wir uns gegenseitig respektieren», kommt der Red Bull Racing-Star zum Schluss. «Natürlich hatten wir im Verlauf des Jahres unsere Momente, aber letztlich respektieren wir das, was wir tun und wir haben uns die ganze Saison hindurch ans Limit getrieben. Es war eine Freude, gegen ihn zu kämpfen.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0