Fernando Alonso: Operation im Januar 2022

Vor dem Saisonstart in diesem Jahr verletzte sich Fernando Alonso bei einem Unfall mit dem Fahrrad und musste operiert werden. Der Unfall zieht einen weiteren Eingriff in der Winterpause nach sich.

Im Februar 2021 wurde Fernando Alonso in einen Verkehrsunfall verwickelt, der Alpine-Pilot war gerade auf dem Fahrrad in Lugano (Schweiz) unterwegs, als er von einem Fahrzeug, das abbiegen wollte, getroffen wurde. Der Formel-1-Routinier zog sich dabei einen Oberkieferbruch zu, der operiert werden musste. Weil der Eingriff in Bern nach Plan verlief, konnte er das Krankenhaus nach 48 Stunden wieder verlassen.

In diesem Winter steht eine weitere Operation an, die mit dem Unfall in Verbindung steht. Alonso erklärte in Abu Dhabi nach seinem Testeinsatz, bei dem er die neuen 18-Zoll-Räder und Niederquerschnittreifen ausprobierte: «Wir brauchen einen guten Winter, soviel steht fest. Ich muss etwas besser vorbereitet sein als beim letzten Mal, da war der Crash mit dem Fahrrad natürlich nicht hilfreich. Ich werde im Januar die Platten in meinem Gesicht entfernen müssen, deshalb werde ich zwei Wochen aussetzen.»

«Aber diese beiden Wochen hätte ich wohl auch ohne die Operation zur Entspannung genutzt», fügte der zweifache Champion eilends an. «Danach müssen wir dann ein gutes Trainingsprogramm absolvieren. Wenn das Auto konkurrenzfähig ist, werde ich sicherlich auch wieder ganz fit sein», ergänzte er selbstbewusst.

Alonso betonte auch: «Was mein Alter angeht, fühle ich mich gut. Ehrlich gesagt denke ich sogar, dass es ein Vorteil ist. Wenn ich auf eine Rennstrecke komme, dann kenne ich sie schon. Und auch die 18-Zoll-Reifen kenne ich aus der Langstrecken-WM sehr gut, sie verhalten sich sehr ähnlich wie die neuen Reifen hier, man muss sie auf die gleiche Art und Weise behandeln. All die Dinge, die andere Fahrer zum ersten Mal erleben, kenne ich schon aus der Vergangenheit.»

