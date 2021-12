Sergio Pérez über neue Reifen: «Positiv überrascht»

Nachdem Champion Max Verstappen den Testauftakt in Abu Dhabi bestritten hatte, übergab er das Steuer an seinen Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez. Der Mexikaner zog nach 120 Runden eine positive Bilanz.

Mehr als 630 km legte Sergio «Checo» Pérez im angepassten RB15 zurück, um die neuen 18-Zoll-Räder und Niederquerschnittreifen von Pirelli auszuprobieren. Der Red Bull Racing-Pilot umrundete den Yas Marina Circuit in Abu Dhabi 120 Mal und erklärte hinterher: «Das war ein interessanter Tag, denn die Reifen unterscheiden sich deutlich von den bisherigen Gummis.»

«Ich war aber positiv überrascht», lautete das Urteil des 31-Jährigen aus Guadalajara. Gleichzeitig relativierte er: «Noch ist es sehr früh, um Schlüsse zu ziehen, aber man kann sagen, dass sie weniger dazu neigen, an der Oberfläche zu überhitzen. Es hat Spass gemacht, auf die Strecke zu gehen und derzeit habe ich ein gutes Gefühl mit diesen Reifen.»

Die Fahrt im RB15 weckte Erinnerungen an den ersten Tag mit Red Bull Racing, der nicht lange zurückliegt. «Kaum zu glauben, dass dies erst am Anfang des Jahres war, es fühlt sich an, als wäre es schon drei Jahre her», kommentierte der WM-Vierte. Wir haben ein langes, aber gutes Jahr hinter uns und ich freue mich jetzt darauf, etwas Zeit zuhause in Mexiko zu verbringen, bevor wir 2022 in Angriff nehmen.»

Der leitende Ingenieur Guillaume Rocquelin fasste zusammen: «Wir haben mit Checo ein ähnliches Programm abgespult wie mit Max, wobei er sich vor allem auf längere Fahrten auf den verschiedenen Mischungen konzentriert hat. Der zweite Teil des Nachmittags verlief nicht ganz reibungslos, wir hatten ein kleines Leck, aber das war nur eine Kleinigkeit, die wir schnell beheben konnten. Insgesamt sind wir zufrieden mit unseren Fortschritten. Wir haben die Zeit gut genutzt und fühlen uns nun gut vorbereitet.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0