Max Verstappen: ServusTV-Doku und Besuch im Hangar-7

Formel-1-Champion Max Verstappen steht am Montagabend bei ServusTV im Mittelpunkt. Erst gibt es eine exklusive Doku zum Red Bull Racing-Star, danach besucht der Weltmeister die Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7».

Max Verstappen gehört zu den grössten Formel-1-Talenten überhaupt, und mit dem denkwürdigen WM-Fight gegen Lewis Hamilton sorgte er in diesem Jahr für eine unvergessliche Saison. Was den neuen Formel-1-Weltmeister antreibt, wie er zu dem kompletten Rennfahrer wurde, der er heute ist, und welche Weggefährten ihm wie zur Seite standen – das zeigt die ServusTV-Doku «MAXimum VERSTAPPEN – der fliegende Holländer» (exklusiv bei ServusTV Österreich, Montag, 20. Dezember, ab 20.15 Uhr).

Darin werden etwa die Personen gezeigt, die an Verstappens Aufstieg zu einem der Top-Fahrer der Formel 1 massgeblich beigetragen haben. So erzählt etwa Vater Jos Verstappen in einem ausführlichen Interview, wie sein Sohn früh die Begeisterung fürs Rennfahren entdeckte.

Der ehemalige GP-Pilot beschreibt auch, durch welch harte Schule Max auf seinem Weg nach oben gehen musste und verrät, was eine einsame Tankstelle in Italien zur Charakterbildung von Verstappen beigetragen hat.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der Verstappen mit 17 Jahren zur Scuderia Toro Rosso holte und so zum jüngsten Formel-1-Piloten der Geschichte machte, kommt ebenso zu Wort wie Max' damaliger Teamchef Franz Tost.

Weitere Gesprächspartner sind unter anderem Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, Österreichs Formel-1-Legende Gerhard Berger und ServusTV-Experte und GP-Veteran Nico Hülkenberg.

Im Anschluss an die Doku ist Max Verstappen am Montag zu Gast in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» (ab 21.10 Uhr in Österreich, 23.00 Uhr in Deutschland und der Schweiz). In der grossen Jahresabschlussgala hat der Niederländer seinen ersten ServusTV-Auftritt als frischgekürter Formel-1-Weltmeister.

Der 24-Jährige führt die geballte Star-Power in der Sendung an, auch Marcel Hirscher, Gregor Schlierenzauer, Thomas Muster, Lothar Matthäus, Peter Schröcksnadel und Dr. Helmut Marko sind live dabei.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0