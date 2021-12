Lewis Hamilton boykottiert FIA-Gala: Droht Strafe?

Der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat klargestellt: Sollte Lewis Hamilton mit seiner Abwesenheit bei der FIA-Preisverleihung gegen die Regeln verstossen haben, droht ihm eine Strafe.

Als Reaktion auf die Ereignisse in den letzten Minuten des Abu Dhabi-GP liessen sich weder Lewis Hamilton noch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff bei der FIA-Preisverleihung blicken, die am Donnerstagabend in Paris stattfand. Einzig CTO James Allison war bei der alljährlich stattfindenden Gala anwesend und nahm den Pokal für den achten Triumph in Folge in der Konstrukteurswertung entgegen.

Das Fehlen des WM-Zweiten, der durch die späte Safety-Car-Phase und deren frühes Ende vor der Zielankunft den Sieg und damit den Titel verlor, könnte ein Nachspiel haben. Denn der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, der am Freitag zum Nachfolger von Jean Todt gewählt worden war, erklärte bei seiner ersten Presserunde im Amt: «Vergebung ist immer möglich, aber Regeln sind Regeln.»

«Ich weiss, dass Lewis sehr traurig über das ist, was passiert ist. Aber wir müssen prüfen, ob gegen die Regeln verstossen hat mit seiner Abwesenheit. Nachdem ich erst ein paar Stunden das Amt des Präsidenten bekleide, kann ich noch keine klaren Antworten geben, ohne die Fakten zu prüfen», fügte der frühere Rennfahrer aus Dubai an.

Und der 60-Jährige erklärte auch: «Irgendjemand wird sich immer aufregen. Ich habe mit Toto gesprochen und er sagte mir, dass er nicht kommen würde. Ich hörte ihm zu und er begann sich zu beruhigen. wir werden uns die Regeln ansehen und dafür sorgen, dass wir eine gute Lösung für die Situationen finden, die sich künftig ereignen können. Es gibt so viele Bereiche, die wir weiter verbessern können.»

Er glaube an einen Neuanfang zwischen Hamilton, Mercedes und der FIA im nächsten Jahr. «Es liegt in meiner Verantwortung, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen und proaktiv die Zukunft verbessern», betonte Ben Sulayem daraufhin.

Die FIA hat eine Untersuchung der Ereignisse beim Titel-Entscheidungskampf in Abu Dhabi eingeleitet, denn die Kontroverse um die Abwicklung der Safety-Car-Phase zum Schluss des Rennens habe das Image der Formel 1 beschädigt.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0