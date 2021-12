Nicolas Hamilton ist sicher: Lewis tritt nicht zurück

Nach der WM-Niederlage gegen Max Verstappen ist Lewis Hamilton auf Tauchstation gegangen. Viele GP-Anhänger befürchten, Hamilton kehre nicht auf die Rennstrecken zurück. Sein Bruder Nicolas beruhigt die Gemüter.

Auf Instagram allen entfolgt, seit längerem keine Wortmeldung auf dieser Plattform oder in anderen sozialen Netzwerken: Lewis Hamilton scheint von der Bildfläche verschwunden zu sein. Seither herrscht unter vielen Fans des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers helle Aufregung – sie befürchten, dass der 103-fache GP-Sieger nicht auf die Rennstrecken zurückkehren wird.

Öl ins Feuer goss Bernie Ecclestone, Baumeister der modernen Formel 1. Der inzwischen 91 Jahre alte Engländer sagte gegenüber dem langjährigen GP-Berichterstatter Roger Benoit der Schweizer Tageszeitung Blick: «Ich habe vor ein paar Tagen mit seinem Vater telefoniert. Ich spürte sofort, dass er mir eine Frage über die Zukunft seines Sohnes nicht beantworten würde. Also sprachen wir nur über Geschäftliches.»

Wie begründet Ecclestone, bis Januar 2017 Geschäftsführer der «Formula One Group», seine Überzeugung, dass Hamilton nach der Winterpause nicht zurückkehren wird? «Lewis könnte 2022 nur noch verlieren. Wer weiss, wie die neuen Autos das Feld neu aufstellen. Mit George Russell bekäme er einen ehrgeizigen Teamkollegen, von dem ich übrigens nicht so überzeugt bin wie viele Experten. Und dann vergessen wir Verstappen nicht. Mit ihm hat Hamilton nach vielen Jahren endlich einen gleichwertigen Gegner gefunden.»

Jedoch: Beim ganzen Wirbel um Hamilton und seine Entfolgungs-Aktion auf Instagram wird schnell vergessen – Lewis hat seine Fans schon im September 2019 verblüfft, als er Instagram mal kurz auf null herunterfuhr.

Im Mai 2021 hat er zum Thema soziale Netzwerke gesagt: «Manchmal habe ich mit den sozialen Netzwerken Mühe. Viele Leute gucken permanent nur auf ihr Handy, sie vergessen den Rest der Welt. Sie nehmen sich keine Zeit mehr, um einen Sonnenuntergang zu geniessen oder einen schönen Baum anzuschauen. Ich wollte einfach reinen Tisch machen. Ich hatte mich dabei ertappt, wie ich nach dem Aufstehen gleich sehen wollte, was auf Instagram so los ist. Damit wollte ich aufhören.»

Nicolas Hamilton, der 29-jährige Bruder von Lewis Hamilton, hat im Rahmen eines Live-Streams auf Twitch nun die Fans beruhigt: «Lewis geht es gut. Er gönnt sich nur eine kleine Auszeit von den sozialen Netzwerken, was ich ihm nicht verübeln kann. Social Media können ein sehr vergifteter Ort sein. Aber er ist in Ordnung. Was er gerade tut? Er schaut den Kids beim Skifahren zu.»