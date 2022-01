Christian Horner: «Nur wenige Fahrer können das»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss, dass Formel-1-Champion Max Verstappen viele Qualitäten hat, eine davon ist aber ganz besonders, weil sie äusserst selten vorkommt, wie der Brite betont.

Formel-1-Champion Max Verstappen geniesst die Winterpause, wie der Blick in die sozialen Medien verrät. Der Red Bull Racing-Star hat allen Grund zur Feier, schliesslich konnte er im vergangenen Jahr sein grosses Ziel, die WM-Krone zu erobern, endlich erreichen. In der letzten Rennrunde des letzten Rennens schnappte er sich die Führung von Lewis Hamilton und damit den Sieg und den Titel.

Teamchef Christian Horner weiss, was seinen Schützling auszeichnet. Eine Stärke sticht dabei besonders hervor, wie der Brite gegenüber «The Times» betonte: «Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, dass er der Beste ist, der in einem unserer Autos sass, wenn es ums pure Können und den reinen Willen geht. Er ist in dieser Hinsicht der Beste, den wir bisher hatten.»

Auch im Vergleich zu Sebastian Vettel, der mit Red Bull Racing vier Titel gewann. «Sebastian war auch unglaublich gut, aber wir haben ihm ein besseres Auto gegeben», sagte der 48-Jährige dazu. Der Deutsche ist seiner Ansicht nach zusammen mit Verstappen und Hamilton einer von wenigen Fahrern, der über eine besondere Stärke verfügt.

«Max hat so viel natürliches Talent, dass es ihm leichter als anderen Fahrern fällt, am Limit zu fahren. Er steht nicht unter Druck, wenn er Vollgas gibt, bekommt er deshalb immer noch mit, was mit dem Rennen, dem Auto und den Gegnern los ist. Das gibt es nur ganz selten. Lewis verfügt über diese Fähigkeit, Max auch, und auch Sebastian hatte sie, als er seine Titel holte», erklärte Horner.

