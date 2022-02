Günther Steiner rechnet mit 3 Sprint-Qualifyings

Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich nicht sicher, ob es in diesem Jahr überhaupt Rennwochenenden im Sprint-Format geben wird. Grund dafür ist der Streit ums liebe Geld.

Im vergangenen Jahr probierte der GP-Zirkus in Silverstone, Monza und Interlagos ein neues Qualifying-Format aus. Statt die GP-Startaufstellung wie üblich durch das Zeittraining zu bestimmen, wurde am Samstag ein Mini-GP über rund 100 km ausgetragen. Dessen Ausgang bestimmte, wie sich die Formel-1-Piloten Tags darauf zum Grand Prix aufstellten.

Die Formel-1-Verantwortlichen um CEO Stefano Domenicali werteten die sogenannten Sprint-Qualifyings als Erfolg. Und der italienische Geschäftsleiter der Königsklasse kündigte im Dezember 2021 an, man plane, das neue Format in diesem Jahr an sechs Rennwochenenden durchzuführen. Die Rede war von Bahrain, Imola, Kanada, Österreich, Zandvoort und Interlagos.

Doch der Streit um allfällige Zusatzkosten bringt dieses Vorhaben ins Schwanken, McLaren-CEO Zak Brown verriet unlängst in seiner Presserunde: «Gewisse Rennställe verlangen 2022 eine Erhöhung der Kostenobergrenze.» Dies, um jene Schäden abzudecken, die in den Sprint-Qualifyings an den Fahrzeugen entstehen könnten.

Deshalb wurde ein Kompromiss auf den Tisch gebracht: In der anstehenden Saison sollen nur drei Sprints ausgetragen werden, für diese soll es aber keine Unfallentschädigung geben. Diesen Vorschlag müssen acht der zehn Rennställe annehmen, sonst platz das Sprint-Vorhaben ganz. Die Entscheidung soll am 14. Februar in der nächsten Sitzung der Formel-1-Kommission fallen.

Haas-Teamchef Günther Steiner erklärte an seiner Presserunde am Donnerstag, die er anlässlich der ersten veröffentlichten Bilder des 2022er-Renners abhielt: «Ich weiss nicht, was passieren wird. Wir werden in zehn Tagen ein Treffen der Formel-1-Kommission abhalten, dann wissen wir mehr.»

Er selbst rechnet mit der Umsetzung des jüngsten Vorschlags. «Ich denke, wir werden drei Sprints haben. Aber ich weiss das nicht genau, mal schauen, was passieren wird, noch kann ich die Frage nach der Anzahl der Sprint-Wochenenden nicht beantworten», sagte der Südtiroler, der sich gegen eine Erhöhung der Budget-Obergrenze aussprach.

Die GP-Teams dürfen in diesem Jahr maximal 140 Millionen US-Dollar ausgeben – einige Kostenpunkte wie die Fahrer- und Top-Management-Gehälter sind von diesem Budgetdeckel ausgeschlossen. Zudem gibt es für jeden WM-Lauf über 20 Grands Prix hinaus noch einmal jeweils 1,2 Millionen, die tatsächliche Obergrenze in diesem Jahr liegt somit bei 143,6 Millionen.

Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi