Lewis Hamilton (Mercedes): Entschlossener denn je

Nun hat auch Mercedes den neuen GP-Renner für die anstehende Saison präsentiert. Motorsportdirektor Toto Wolff ist zuversichtlich, mit Lewis Hamilton und George Russell starke Ergebnisse einfahren zu können.

Team-Weltmeister Mercedes hat den Schleier gelüftet und den W13 für die Saison 2022 präsentiert. Am Steuer des Silberpfeils werden der siebenfache Champion Lewis Hamilton und sein neuer Stallgefährte George Russell, der in seinem vierten Formel-1-Jahr sein Debüt für das Werksteam gibt, sitzen.

Wolff sagt über Hamilton: «Ich habe ihn noch nie entschlossener gesehen. Lewis ist der beste Fahrer der Welt, und zu ihm gesellt sich eines der klügsten und vielversprechendsten Talente seiner Generation.»

«Ich zweifle nicht daran, dass wir ein partnerschaftliches Umfeld zwischen den beiden schaffen können, in dem sie produktiv an der Entwicklung des neuen Autos arbeiten, was unerlässlich sein wird, während wir gleichzeitig einen gesunden Wettbewerb aufrechterhalten, der sie beide als auch das gesamte Team motivieren wird», fügte der Wiener an.

Mit Blick auf Russell erklärt Wolff: «George macht einfach weiter mit seiner Arbeit. Ich weiss, dass er im Winter gut trainiert hat, und wir haben ihn in der Fabrik gesehen, wie er im Simulator und mit seinen Ingenieuren gearbeitet hat. Dieses Team war schon immer sein Zuhause, und deshalb verlief der Übergang zu uns sehr reibungslos.»

Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi