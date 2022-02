Ross Brawn: «Werden interessante Ergebnisse sehen»

Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn blickt optimistisch in die Zukunft. Der 67-jährige Ingenieur ist sich sicher: Dank der neuen Regeln dürfen sich die GP-Fans in diesem Jahr auf Überraschungen freuen.

Bald dürfen die Formel-1-Stars mit ihren neuen GP-Autos in Barcelona auf die Strecke gehen, dort wird sich zeigen, wer bei der Interpretation der neuen Regeln den richtigen Riecher hatte. Die neue Fahrzeuggeneration soll durch ein verändertes Aerodynamik-Konzept für besseres Racing sorgen, und Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn ist sich trotz der vielen Fragezeichen, die sich derzeit noch stellen, sicher: Die neuen Regeln werden eine Verbesserung bringen.

«Es wird eine Weile dauern, bis wir uns an die neuen Regeln gewöhnt haben, aber ich denke, dass wir mit den neuen Autos viel besser dastehen werden als bisher», hielt er in seiner jüngsten Presserunde fest. «Es herrscht viel Optimismus, und ich denke, dass wir in diesem Jahr einige interessante Ergebnisse sehen werden von den jungen Fahrern. Wenn sie das richtige Auto bekommen, dann wird es für uns alle ein Vergnügen.»

Die Entscheidungen bei der Formulierung des neuen Regelwerks seien immer mit dem Ziel getroffen worden, die Leistungsdichte im Feld zu erhöhen, erklärte der Brite. «Dabei sollen immer noch die besten Teams den Sieg holen», ergänzte der frühere Teamchef, der allerdings nicht damit rechnet, dass sich das Kräfteverhältnis komplett verändern wird.

«Ich glaube nicht, dass sich durch die neuen Regeln die Rangordnung dramatisch verändern wird. Aber ich denke, dass es viel enger wird und dass wir eine grössere Gruppe von konkurrenzfähigen Rennställen haben werden», prophezeite Brawn. «Wir sind mit einer ganzen Reihe von guten Fahrern gesegnet, Lando Norris etwa, oder auch die Ferrari-Fahrer. George Russell sitzt nun im Mercedes und ich denke, es gibt eine ganze Reihe von starken Fahrer-Paarungen, die uns eine fantastische Saison bescheren werden.»

Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi