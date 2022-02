Vettel-Aus 2022? Erfolge definieren seine Zukunft

Der Vertrag von Sebastian Vettel bei Aston Martin läuft nach der Saison 2022 aus. Wie es weitergeht, wird auch vom Erfolg mit dem neuen Auto abhängen.

Sebastian Vettel blockt, wenn es um seine Zukunft geht. Stand jetzt weiß er nicht, was kommt, wenn sein Vertrag nach der Saison 2022 ausläuft. «Das ist die ehrliche Antwort», sagte er.

Klar dürfte sein: Sollte es nichts werden mit dem Durchbruch mit Aston Martin, wird sich Vettel kaum eine weitere Saison im grauen Mittelfeld der Königsklasse antun. Die Ansprüche sind noch groß, die Ziele auch. Umgekehrt dürfte dann auch Aston Martin bei ausbleibendem Erfolg eine weitere Zusammenarbeit überdenken.

Er habe aber keine genaue Zahl im Kopf, wo das Team stehen oder wie stark man sein müsse, so Vettel: «Ich schätze, wir werden einfach schauen, wo wir stehen», sagte er. «Dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir uns mit der Zukunft auseinandersetzen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Saisonbeginn.»

Erste Eindrücke, wo man im Moment steht und wie es mit der Neuen läuft, gibt es bei den Testfahrten vom 23. bis 25. Februar in Barcelona.

Was Vettel vorher weiß: Er wird im Sommer 35, viele Top-Jahre wird der viermalige Weltmeister in dem Sport nicht mehr haben. Er formuliert seine Erwartungen daher freundlich, aber durchaus bestimmt. Er habe eine schöne Zeit in diesem Sport gehabt, so Vettel: «Ich hatte gute Jahre und nicht so gute. Aber die meisten Jahre waren gut. In denen hatte ich ein sehr konkurrenzfähiges Auto und ein konkurrenzfähiges Team.»

Wirklich um den Titel gekämpft hat er aber zuletzt 2018 mit Ferrari, damals musste die Scuderia auf der Zielgeraden der Saison abreißen lassen, Vettel wurde hinter Lewis Hamilton Vize-Weltmeister, feierte auf dem Weg dorthin immerhin fünf Siege. Seitdem stand er nur noch ein einziges Mal (2019) ganz oben auf dem Podium.

Jetzt bei Aston Martin sei er «ohne Zweifel in einem konkurrenzfähigen Team. Der Teamgeist ist gut und das Ziel ist klar. Wir wollen uns weiterentwickeln und gewinnen», sagte er. Und betonte: «Auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben, interessiert mich das Gewinnen am meisten. Das wird letztendlich bestimmen, was in Zukunft kommt.»

Fahrzeugpräsentationen

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi