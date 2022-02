Fernando Alonso nach 1. Testtag: «Ziemlich zufrieden»

Fernando Alonso bestritt für Alpine den Testauftakt in Barcelona

Der zweifache Formel-1-Weltmeister beendete den ersten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf dem achten Platz. Der Alpine-Pilot sprach hinterher von einem gelungenen Auftakt.

Fernando Alonso war einer von vier GP-Piloten, die am ersten Barcelona-Testtag gleich acht Stunden im Einsatz waren. Der 40-jährige Spanier, der im vergangenen Jahr in den GP-Zirkus zurückgekehrt war und die WM auf dem zehnten Tabellenplatz abgeschlossen hatte, blieb mit seiner persönlichen Bestzeit über 1:21,746 min mehr als zwei Sekunden von der Tagesbestzeit entfernt, die Lando Norris aufgestellt hatte.

Damit reihte sich der 32-fache GP-Sieger auf dem achten Platz der Tageszeitenliste ein. Obwohl das Tempo vergleichsweise gemächlich ausfiel, zog der stolze Asturier eine gute Zwischenbilanz. Nach getaner Arbeit erklärte er: «Es ist schön, nach so langer Zeit zurück zu kommen.»

«Wir haben uns sehr lange auf diesen Moment vorbereitet, es stecken viele Arbeitsstunden in diesem Auto, das ganz anders als die Renner im vergangenen Jahr waren und über viele neue Eigenschaften verfügt», erzählte Alonso. «Vor uns liegt noch viel Arbeit, aber dazu sind die Testfahrten ja da. Wir haben viele Kilometer abgespult und unsere Zuverlässigkeit war für den ersten Testtag mit dem neuen Auto recht gut. Das ist wichtiger als die Performance, deshalb sind wir insgesamt ziemlich zufrieden.»

Technikchef Matt Harman fasste zusammen: «Wir sind mit unserer Rundenzahl sehr zufrieden. Wir mussten ein, zwei Probleme lösen, aber die konnten wir schnell beheben. Das Feedback von Fernando war gut, und wir haben ein paar Dinge, die wir ausprobieren wollten, auch testen können.»

Alonso darf am zweiten Testtag eine Pause einlegen, denn am Donnerstag sitzt sein Alpine-Teamkollege Esteban Ocon den ganzen Tag am Steuer des A522.

Barcelona-Test, 23. Februar

1. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 min (103 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:20,165 (80)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,416 (73)

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:20,784 (77)

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:20,929 (50)

6. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,276 (52)

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (121)

8. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,746 (127)

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:22,246 (147)

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,572 (23)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:22,760 (66)

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:22,962 (23)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:23,327 (67)

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:23,379 (66)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:24,505 (20)

16. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:25,909 (9)

Einsatzplan Formel-1-Test in Spanien

Circuit de Barcelona-Catalunya

Mercedes

Donnerstag, 24. Februar: Lewis Hamilton, George Russell

Freitag, 25. Februar: noch offen

Red Bull Racing

Donnerstag, 24. Februar: Sergio Pérez

Freitag, 25. Februar: Max Verstappen, Pérez

Ferrari

Donnerstag, 24. Februar: Carlos Sainz, Charles Leclerc

Freitag, 25. Februar: Leclerc, Sainz

McLaren

Donnerstag, 24. Februar: Daniel Ricciardo

Freitag, 25. Februar: Lando Norris, Ricciardo

Alpine

Donnerstag, 24. Februar: Esteban Ocon

Freitag, 25. Februar: Fernando Alonso, Ocon

AlphaTauri

Donnerstag, 24. Februar: Pierre Gasly

Freitag, 25. Februar: Gasly, Yuki Tsunoda

Aston Martin

Donnerstag, 24. Februar: Lance Stroll, Sebastian Vettel

Freitag, 25. Februar: Vettel, Stroll

Williams

Donnerstag, 24. Februar: Alex Albon, Nicholas Latifi

Freitag, 25. Februar: Latifi Albon

Alfa Romeo

Donnerstag, 24. Februar: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

Freitag, 25. Februar: Zhou, Bottas

Haas

Donnerstag, 24. Februar: Mick Schumacher, Nikita Mazepin

Freitag, 25. Februar: Mazepin, Schumacher

Fahrzeugpräsentationen

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi