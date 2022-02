Mick Schumacher: «Solche Dinge passieren einfach»

Die Geduld von Haas-Pilot Mick Schumacher wurde am ersten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf die Probe gestellt. Der 22-jährige Deutsche machte gute Miene zum bösen Spiel.

Mick Schumacher erlebte keinen reibungslosen Auftakt in die dreitägigen Testfahrten in Barcelona. Bereits sein Teamkollege Nikita Mazepin musste sich am Vormittag in Geduld üben, weil ein Leck in der Kühlung eine lange Zwangspause nach sich zog. Der Russe konnte vor der Mittagspause noch eine Handvoll Runden drehen.

Auch Schumacher erlebte keinen einfachen Tag, bei ihm war es ein Schaden am Unterboden, der dafür sorgte, dass er den Grossteil seiner Session ausserhalb des Cockpits verbrachte. Letztlich konnte er in der letzten Stunde noch einmal ausrücken und insgesamt 23 Umläufe drehen. Danach erklärte er: «Es ist nichts, worüber wir uns den Kopf zerbrechen müssen.»

«Natürlich ist das Lächeln nicht so breit, wie es sein könnten, denn wir hätten gerne eine dreistellige Rundenzeit geschafft. Aber solche Dinge passieren einfach», seufzte der junge Rennfahrer. «Nun müssen wir schauen, dass wir die verlorenen Runden morgen nachholen können. Wir müssen abwarten und schauen, wie es dann in Bahrain läuft, aber in diesem Jahr werden wir auf jeden Fall die Chance haben, auf alles zu reagieren und uns zu verbessern.»

Teamchef Günther Steiner sagte: «Leider war es einer dieser Tage, an denen ein paar kleine Probleme viel Zeit gekostet haben. Es gibt also nicht unbedingt viel, was man aus dem heutigen Tag mitnehmen kann, ausser der Hoffnung, dass wir einige unserer Probleme hinter uns gelassen haben. Wenn alles gut geht, werden wir morgen zuverlässiger sein und können einen gründlicheren Testplan für Mick und Nikita durchziehen.»

Barcelona-Test, 23. Februar

1. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 min (103 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:20,165 (80)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,416 (73)

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:20,784 (77)

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:20,929 (50)

6. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,276 (52)

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (121)

8. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,746 (127)

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:22,246 (147)

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,572 (23)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:22,760 (66)

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:22,962 (23)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:23,327 (67)

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:23,379 (66)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:24,505 (20)

16. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:25,909 (9)