Bahrain: Update von Red Bull Racing, Sorgen für Haas 12.03.2022 - 10:03 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Kevin Magnussen musste erneut wegen eines Lecks eine Zwangspause einlegen © LAT Red Bull Racing sorgt mit einem Aero-Upgrade mit neuen Seitenkästen für Gesprächsstoff Zurück Weiter

Red Bull Racing rückt am letzten Testtag in Bahrain mit neuen Seitenkästen und einem überarbeiteten Unterboden am RB18 aus. Am Vormittag ist Sergio Pérez im Einsatz, Max Verstappen ist nach der Mittagspause dran.