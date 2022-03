Helmut Marko erklärt: Das führte zum Doppel-Ausfall

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko sprach nach dem Doppelnuller von Bahrain Klartext. Der Grazer erklärte, warum sowohl Champion Max Verstappen als auch sein Teamkollege Sergio Pérez ausfielen.

Im ersten Formel-1-Rennen des Jahres sah es lange nach einem starken Ergebnis für Red Bull Racing aus. Max Verstappen liess auf der zweiten Position nichts unversucht, um an Polesetter und Leader Charles Leclerc vorbeizukommen. Sein Teamkollege Sergio Pérez kämpfte um den letzten Podestplatz. Doch kurz vor dem Ende fielen die beiden Stallgefährten aus.

Zuvor hatte Verstappen noch mit der Lenkung seines RB18 gekämpft. Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erklärte nach dem bitteren Rennausgang bei den Kollegen von «ORF»: «Der Defekt scheint bei Verstappen und Pérez derselbe zu sein. Bei Max kam dazu, dass wir ein Problem mit der Servolenkung bekommen haben, er konnte kaum lenken. Am Schluss ist es dann irgendwo an der Benzinzufuhr gescheitert, das war auch der Grund, warum sich Pérez gedreht hat, er hatte in der Kurve dann keine Power mehr.»

«Max dachte, dass es ein Problem mit der Batterie gab, aber es ist einfach zu wenig Benzin gekommen», fügte der Grazer seufzend an. «Wir werden untersuchen, ob es ein Konstruktionsfehler oder etwas kleineres ist. Sie sind gerade dabei und wir werden in einer Stunde oder so wissen, woran es lag.»

«Aber wir waren auch zu langsam, im zweiten Sektor hatten wir keine Chance. Wir waren da auch mit der Strategie nicht optimal aufgestellt», schilderte Marko. «Wir haben den Undercut unterschätzt, sonst wäre Max vorn gewesen. Es war also nicht unser Tag.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0