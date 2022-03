Christian Horner: «Natürlich bist du enttäuscht»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach nach dem Ausfall von Max Verstappen und Sergio Pérez in Bahrain von einem brutalen Rennende. Er tröstete sich aber auch mit der zuvor gezeigten Performance.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, als er sich nach dem bitteren Doppel-Aus seiner Schützlinge Max Verstappen und Sergio Pérez vor die «Sky Sports»-TV-Kamera stellte. Der Kopf des Rennstalls aus Milton Keynes seufzte: «Das war ein brutales Rennende für uns, denn es sah nach einer anständigen Punkteausbeute aus.»

Diese habe sich in den letzten Runden allerdings in Luft aufgelöst, ergänzte der Brite. «Es scheint derselbe Defekt an beiden Autos zu sein, wir wissen noch nicht genau, was die Ursache war, aber das werden wir analysieren und sicherlich auch schnell verstehen», machte er sich Mut. Und zur Enttäuschung des Champions sagte er: «Natürlich bist du enttäuscht, wenn alles nach einem sicheren zweiten Platz aussieht.»

«Wir hatten ein ziemlich anständiges Rennen, bevor die Probleme auftauchten. Aber Ferrari war diesmal ein kleines bisschen schneller als wir. Sie haben bereits während der Wintertests bewiesen, dass sie sehr schnell sind, und heute haben sie das bestätigt. Max hat zweimal einen Angriff gestartet, der ihm glückte, und er konnte die Führung jeweils bis zur vierten Kurve halten», lobte der 48-Jährige die Konkurrenz aus Maranello.

«Wir haben es versucht, und es ist frustrierend, auch für Pérez, der Lewis Hamilton in der ersten Kurve der letzten Runde noch hinter sich halten konnte. Doch dann hatte er das Problem und da gab es nichts, was er hätte tun können», sprach Horner den Mexikaner von jeglicher Schuld am späten Dreher frei.

Und der Teamchef von Red Bull Racing betonte noch einmal: «Ferrari hatte diesmal einfach das schnellere Auto, Gratulation an das Team. Null Punkte für uns sind hart, aber wir hatten ein konkurrenzfähiges Auto und kämpften zwischendurch um den Sieg. Wir werden die Probleme mit der Standfestigkeit sicher in den Griff bekommen und das hinter uns lassen.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0