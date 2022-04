Latifi-Crash in Dschidda: Pech für Lewis Hamilton

Der frühe Crash von Nicholas Latifi im zweiten Saisonlauf in Saudi-Arabien hat nicht nur Polesetter Sergio Pérez zurückgeworfen. Auch für Lewis Hamilton und Kevin Magnussen kam die Safety-Car-Phase zur falschen Zeit.

Das war Pech: Sergio Pérez hatte im Saudi-Arabien-GP soeben frische Reifen geholt, da setzte Nicholas Latifi seinen Williams in die Streckenbegrenzung. Die Gegner des Red Bull Racing-Routiniers verloren durch die dadurch ausgelöste Safety-Car-Phase weniger Zeit beim Reifenwechsel – und konnten sich vor dem Polesetter einreihen, der das Rennen zuvor angeführt hatte.

Doch nicht nur der 32-Jährige aus Guadalajara durfte sich über den frühen Einsatz von Safety-Car-Pilot Bernd Mayländer ärgern. Auch Haas-Pilot Kevin Magnussen und Lewis Hamilton hatten das Nachsehen, wie GP-Veteran Jolyon Palmer in seiner Rennanalyse auf der offiziellen Formel-1-Webseite betont.

«Das lag an der Wahl der harten Reifen für den ersten Stint. Theoretisch waren sie dadurch etwas flexibler bei einer späteren Safety-Car-Phase. Sie hätten lange auf den harten Reifen auf der Strecke bleiben können, um bei einem späteren Safety-Car-Einsatz an die Box abzubiegen und dann einen schnelleren Stopp zu absolvieren. Danach hätten sie am Ende auf den Medium-Reifen angreifen können», erklärt der Brite.

«Die Wahl schien für Haas und Mercedes vernünftig zu sein, und hätte sich Latifis Unfall nicht ereignet, hätten sie sehr clever aussehen können, als Daniel Ricciardo, Fernando Alonso und Valtteri Bottas zeitgleich ausfielen. Aber der Zeitpunkt hätte für sie nicht schlechter sein können. Die Fahrer auf den mittelharten Reifen hatten noch keine Stopps absolviert, sodass sie durch das Safety-Car profitieren konnten. Für Magnussen und Hamilton war es zu früh, um das restliche Rennen auf den Medium-Reifen zu absolvieren», fügt Palmer an.

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0