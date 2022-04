Haas von Mick Schumacher: Gut durchdachte Upgrades

Das Haas-Team steht in diesem Jahr deutlich besser da als noch 2021. Nun kommt es auf die Weiterentwicklung des VF-22 an. Doch diese wird nicht um jeden Preis vorangetrieben, wie Teamchef Günther Steiner erklärt.

Für das Haas-Team hat sich in diesem Jahr viel geändert. Nachdem der US-Rennstall im vergangenen Jahr ganz auf die Weiterentwicklung des Formel-1-Renners verzichtet und damit ein Dasein am Ende des Feldes hingenommen hatte, durfte sich die Mannschaft von Gene Haas in den ersten vier WM-Runden drei Mal über frische Punkte freuen.

Die 15 WM-Zähler, die Haas auf dem WM-Konto hat, fuhr allesamt Routinier Kevin Magnussen ein. Mick Schumacher wartet immer noch auf seine ersten Punkte in der Königsklasse. Beim Saisonauftakt in Bahrain verpasste der Deutsche die Top-10 als Elfter nur knapp. Beim jüngsten Kräftemessen in Imola erlebte er hingegen ein Rennen zum Vergessen.

Trotzdem ist offensichtlich, dass Haas einen Schritt nach vorne machen konnte, nun kommt es ganz auf die Weiterentwicklung des VF-22 an, wie auch Günther Steiner weiss. Dennoch wird sich das Team bei der Einführung von Upgrades Zeit lassen, wie der Teamchef betont: «Wir müssen zuerst schauen, wo wir stehen. Es besteht keine Eile, ich will, dass man einen Unterschied sieht, wenn wir etwas Neues ans Auto bringen.»

«Sonst macht man sich nur etwas vor und denkt, dass es beim nächsten Mal besser laufen wird, weil man da und dort ein neues Teil ans Auto schraubt», ist sich der Südtiroler sicher. «Wir prüfen die Weiterentwicklungen und wenn die Zahlen stimmen, dann werden die entsprechenden Teile produziert.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1