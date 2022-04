Max Verstappen & Sergio Pérez: Gute Noten von Rosberg

Formel-1-Veteran Nico Rosberg war nach dem Rennen in Imola voll des Lobes für Sieger Max Verstappen. Auch dessen Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez durfte sich über viele nette Worte freuen.

Das Imola-Wochenende war für Red Bull Racing ein voller erfolg. Formel-1-Champion Max Verstappen setzte sich im Sprint gegen die Konkurrenz durch und holte mit dem Sieg im GP und der schnellsten Rennrunde auch am Sonntag die maximale Punktzahl. Teamkollege Sergio Pérez sicherte sich den zweiten Platz und machte das Glück für den Rennstall aus Milton Keynes perfekt.

Der Auftritt des Niederländers und des Mexikaners hinterliess auch bei Nico Rosberg einen guten Eindruck. Der Weltmeister von 2016, der das Geschehen für den britischen PayTV-Sender «Sky Sports F1» bewertete, erklärte in seiner Analyse: «Offenbar hat Red Bull Racing Fortschritte bei der Standfestigkeit gemacht und die jüngsten Probleme in den Griff bekommen.»

«Aber der Erfolg geht auch auf Max Verstappen zurück, der das ganze Wochenende hindurch phänomenal fuhr und in einer eigenen Liga unterwegs war, wenn es darauf ankam», lobte der Deutsche. «Er hat ganze Arbeit geleistet und ein Zeichen gesetzt, mit dem er bewiesen hat, dass er im Titelkampf immer noch ein Wörtchen mitreden will.»

«Ihm fehlen 27 Punkte auf WM-Leader Charles Leclerc, und die WM ist noch offen, was grossartig für uns Zuschauer ist. Red Bull Racing ist beim Tempo des Autos auf Augenhöhe mit Ferrari, der Titelkampf ist noch komplett offen, und das ist natürlich super», fügte der 23-fache GP-Sieger mit Blick auf die WM-Tabelle an.

Auch für Pérez gab es ein dickes Lob von Rosberg: «Sergio hat sich gut entwickelt. Im vergangenen Jahr war er noch zu weit weg von Max, und ich habe mich wirklich gefragt, ob es eine gute Wahl war, ihn für dieses Jahr zu behalten. Aber in diesem Jahr fehlen ihm immer bloss 2 bis 2,5 Zehntel auf Max. Und er war auch in Imola wieder vorne dabei, um die maximale Punktzahl zu erzielen. Red Bull Racing hat eine grossartige Fahrerpaarung, Sergio hat wirklich zugelegt und er macht in diesem Jahr einen guten Job.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1