John Elkann: Das steckt hinter dem Ferrari-Erfolg 01.05.2022 - 09:31 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Ferrari-Präsident John Elkann

Ferrari ist in diesem Jahr so konkurrenzfähig wie schon lange nicht mehr. Nach vier WM-Läufen führt die Scuderia aus Maranello die WM-Wertung an. Ferrari-Präsident John Elkann verrät das Erfolgsgeheimnis der Roten.