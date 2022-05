Nico Rosberg über Lewis Hamilton: «Das schmerzt»

GP-Veteran Nico Rosberg analysierte den Imola-GP für den britischen Sender «Sky Sports F1» und bewertete dabei auch den Auftritt seines früheren Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton.

In Imola hatte Lewis Hamilton sichtlich Mühe, mit seinem Silberpfeil klarzukommen. Das spiegelte sich auch im GP-Resultat, der siebenmalige Weltmeister wurde von seinem letztjährigen WM-Rivalen Max Verstappen überrundet und musste sich mit dem 13. Platz begnügen, während sein Mercedes-Teamkollege George Russell Platz 4 eroberte.

«Wenn du da hinten festhängst – und das ist George am Samstag auch passiert – dann kommst du einfach nicht mehr vorwärts», sagte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff zu den unterschiedlichen Ergebnissen seiner Schützlinge.

Der ehemalige Mercedes-Pilot Nico Rosberg sah das anders. Er erklärte in seiner «Sky Sports F1»-Analyse zunächst: «Wenn man denkt, dass es für Lewis nicht schlimmer kommen kann, wird er noch von seinem Erzrivalen überrundet, das schmerzt sicherlich.»

«Ich denke, Max kann sich unter dem Helm ein Lächeln nicht verkneifen», kommentierte der Weltmeister von 2016, was der Red Bull Racing-Star und Imola-Sieger später dementierte. Hamilton zu überrunden bereite ihm nicht mehr Spass als an anderen Fahrern vorbeizuziehen, stellte der Weltmeister klar.

Rosberg betonte auch mit Blick auf die Entschuldigung, die Wolff nach dem Rennen an Lewis funkte: «Das ist sehr clever, dass er die Schuld auf sich und das Team nimmt und versucht, Lewis zu unterstützen und aufzumuntern. Es ist schlau, aber es stimmt auch nicht ganz, denn man darf nicht ignorieren, dass George Russell im gleichen Auto auf den vierten Platz gefahren ist. So gesehen hat Lewis sicherlich das Seinige zum enttäuschenden Ergebnis beigetragen. Aber Toto versucht sicherzustellen, dass Lewis die Motivation nicht verliert, was in solchen Situationen sehr einfach ist. Das ist sehr wichtig.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1