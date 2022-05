Hoffnung für Mercedes-Fans: Experimente in Miami

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sagt vor der fünften WM-Runde in Amerika: «Wir haben mehrere Wege gefunden, um das Auto zu verbessern.» In Miami will das Team den Kurs bei der Weiterentwicklung bestimmen.

Mercedes blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Rennen in Imola zurück. George Russell kreuzte die Ziellinie als Vierter, Lewis Hamilton musste sich mit Platz 13 begnügen. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärt: «Imola war ein sehr schwieriges Wochenende für uns. George hat einen grossartigen Job gemacht, um von einer wenig aussichtsreichen Startposition auf Platz 4 zu fahren. Lewis haben wir hingegen nicht die Werkzeuge oder die Position im Feld gegeben, um sein wahres Tempo zu zeigen.»

Der Wiener erklärt: «Seit unserer Rückkehr aus Italien haben wir so viel wie möglich aus dem Wochenende gelernt, und parallel dazu haben wir im Windkanal und in Simulationen weitere Erkenntnisse gewonnen. Wir haben mehrere Wege gefunden, um das Auto zu verbessern.» Und er kündigt an: «In Miami werden wir Experimente durchführen, um diese Simulationen auf der Strecke zu prüfen und hoffentlich den Entwicklungsweg für die kommenden Rennen zu bestätigen.»

«Beide Fahrer haben im Vorfeld von Miami im Simulator gearbeitet, und die Werke haben fleissig Updates für die nächsten Rennen produziert», offenbart Wolff. «In diesem Zusammenhang kommt mir das Sprichwort ‚ruhige See macht keine guten Segler‘ in den Sinn. Dieses Team hat über viele Jahre hinweg seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, und der schwierige Start in diese Saison hat in jedem Teammitglied ein Feuer entfacht, um die Situation zu korrigieren.»

Mit Blick auf die GP-Premiere in der US-Metropole fügt der 50-jährige Kopf der Silberpfeile an: «Miami ist eine aufregende neue Herausforderung und ein kompletter Schritt ins Unbekannte. Die Strecke sieht anspruchsvoll aus, mit einer echten Mischung aus langsamen und schnellen Kurven, und sie wird ein spektakuläres Schaufenster für unseren Sport vor unserer wachsenden US-Fangemeinde sein. Wir sind bereit für ein fantastisches Event und können es kaum erwarten, zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1