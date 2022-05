Toto Wolff: «Jedes Rennen ein Live-Experiment»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist sich bewusst, dass es nicht einfach wird, die grösste Schwäche des Silberpfeils von Lewis Hamilton und George Russell zu beheben.

Gemessen an den Vorjahren erlebt Mercedes in diesem Jahr bisher eine enttäuschende Saison. Der W13, mit dem Lewis Hamilton und George Russell um WM-Punkte kämpfen, hat einige Schwächen, die grösste davon ist das sogenannte Porpoising, das den Renner auf den Geraden hüpfen lässt und die Fahrer durchschüttelt.

Mangels Testmöglichkeiten gestaltet sich das Ausmerzen dieses Phänomens schwierig, wie Toto Wolff im Rahmen eines Events von Sponsor IWC betonte. «Wir versuchen, eine Lösung zu finden, die nicht nur das Hüpfen behebt. Man kann den Unterboden steifer machen, aber dann verliert man an Abtrieb. Das ist nicht die Richtung, in die wir gehen wollen», erklärte er.

Und der Wiener ergänzte: «Da wir nicht testen können, ist jedes Rennwochenende leider ein kleines Live-Experiment. Man kann das Hüpfen, das wir auf der Strecke haben, nicht im Windkanal nachstellen. Deshalb ist es ein bisschen wie in den alten Tagen, man muss alles ausprobieren.»

«Wir werden uns ein paar Richtungen anschauen, von denen wir glauben, dass sie dazu beitragen können, das Problem langfristig zu lösen, ohne dass dabei der gute Abtrieb verlorengeht», erklärte Wolff weiter. Mit einer Leistungssteigerung rechnet er aber nicht.

«Wir werden an diesem Wochenende einige Änderungen am Auto haben, von denen wir denken, dass sie in die richtige Richtung gehen. Aber die Leistung des Autos werden wir nicht von einem Rennen aufs andere steigern können», stellt der 50-Jährige klar.

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1