Miami-GP im Live-Ticker: Rennspektakel in Florida

Das Fieber erreicht seinen Höhepunkt: Der erste Grosse Preis von Miami verspricht Hochspannung – mit dem Duell Ferrari gegen Red Bull Racing. Dank unseres Live-Tickers verpassen Sie keine Sekunde.

Im August 2017 begann die Arbeit am ersten Formel-1-WM-Lauf in Südflorida seit Sebring im Jahre 1959, nun wird der Grosse Preis von Miami Tatsache. Die 80.000 Fans vor Ort freuen sich auf ein spannendes Rennen, die Ereignisse im Training deuten darauf hin – Fahrfehler, Kollisionen, Safety-Car-Phasen, vielleicht sogar eine Rennunterbrechung, alles liegt hier drin. Hier in unserem Live-Ticker servieren wir Ihnen die jüngsten Ereignisse im Miami International Autodrome.