Andrew Shovlin: «Lewis Hamilton hatte Pech»

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin und Motorsportdirektor Toto Wolff sind sich einig: Die Safety-Car-Phase während des Rennens in Miami spielte dem siebenfachen Champion Lewis Hamilton nicht in die Hände.

Obwohl George Russell in Miami von Startplatz 12 ins Rennen ging und sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton von der sechsten Position losfahren durfte, kam der junge Brite als Fünfter direkt vor seinem Landsmann ins Ziel. Das lag nicht zuletzt an der Safety-Car-Phase, die für Russell zum richtigen Zeitpunkt, für Lewis Hamilton aber nicht gelegen kam.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin betonte nach dem Fallen der Zielflagge: «Wir haben das bestmögliche Ergebnis eingefahren, und beide Fahrer haben einen guten Job gemacht. Lewis hatte Pech mit dem Safety-Car, aber beide haben sich gut geschlagen, um vor Valtteri Bottas ins Ziel zu kommen.»

Gleichzeitig stellte der Brite klar: «Das Auto hat am Freitag mit wenig und viel Benzin vielversprechend ausgesehen. Deshalb ist es enttäuschend zu sehen, dass der Abstand zur Spitze im Rennen nicht kleiner war.» Und er tröstete sich: «Aber vielleicht können wir daraus etwas lernen, deshalb werden wir die Daten durchgehen, um zu sehen, ob wir verstehen können, was sich geändert hat.»

«Es war ermutigend zu sehen, dass die Boxenstopps und die Zuverlässigkeit gut waren, denn dank der guten Arbeit konnten wir den Rückstand auf die Spitze in dieser Saison bislang auf ein Minimum reduzieren», zählte Shovlin auf, und fügte eilends an: «Wir machen uns jedoch keine Illusionen darüber, dass wir den Rückstand bei den Rundenzeiten in den nächsten Wochen verringern müssen, wenn wir Red Bull Racing oder Ferrari in irgendeiner Form herausfordern wollen.»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff stimmte ihm zu: «Wir haben heute unsere Punkteausbeute maximiert - mit Georges Startposition konnten wir es uns leisten, auf einen langen Stint auf den harten Reifen zu setzen, und dank der Safety-Car-Phase hat sich das für ihn ausgezahlt, während es für Lewis unglücklich lief.»

«Wir waren die Drittschnellsten auf der Strecke, das ist aktuell, wo wir stehen. Im Qualifying zeigen wir das manchmal nicht, aber in den Rennen sind wir generell besser. Wir hatten einen guten Freitag, aber wir haben noch nicht ganz verstanden, warum das so war», ergänzte der Wiener, und kündigte an: «Wir werden uns alle Daten ansehen und die Sessions am Freitag durcharbeiten, um die starke Performance besser zu verstehen, und diese Erkenntnisse nach Europa mitzunehmen.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3