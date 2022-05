Charles Leclerc & Carlos Sainz: Neue Teile in Spanien

In Miami fand Ferrari-Pilot Charles Leclerc keinen Weg an Max Verstappen vorbei. Der WM-Leader musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Für das nächste Rennen bekommt er nun neue Teile.

In Miami glänzte die erste Startreihe in Rot: Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz eroberte im Qualifying in Miami die Startplätze 1 und 2. Doch nach 57 Rennrunden kreuzte Red Bull Racing-Star Max Verstappen die Ziellinie als Erster. Die beiden Teamkollegen in den GP-Rennern aus Maranello mussten sich mit den Plätzen 2 und 3 begnügen.

«Wir sind ein wenig enttäuscht. Wenn man die erste Startreihe hat, erhofft man sich ein besseres Ergebnis», gestand Teamchef Mattia Binotto nach dem fünften Saisonlauf denn auch. Im «Sky»-Interview erklärte der Ingenieur aber auch: «Dennoch war es ein gutes Resultat für das Team und es zeigt, dass wir immer das beste Ergebnis wollen und nicht zufrieden sind.»

Die Konkurrenz aus Milton Keynes habe seit dem Saisonstart zulegen können – auch weil Red Bull Racing die Weiterentwicklung des 2022er-Autos vorantrieb. Diese wird aber durch die Budgetobergrenze beschränkt, wie Binotto betont. «Daher hoffe ich, dass die Entwicklungen bald ein Ende nehmen», sagt der Italiener.

Auch Leclerc und Sainz bekommen für die Rückkehr nach Europa neue Teile. «Wir bringen zum nächsten Rennen nach Barcelona ein paar Updates mit. Hoffen wir, dass es ausreicht, um ein gutes Spitzenduell zu haben», kündigt Binotto an.

Zur Kritik, Leclerc hätte während der Safety-Car-Phase an die Box geholt werden müssen, um danach mit frischen Reifen gegen Verstappen kämpfen zu können, sagt der 52-Jährige: «Wir haben darüber nachgedacht. Allerdings haben wir auch an das Aufwärmen der Reifen gedacht. Die Reifen wären nicht so schnell auf Betriebstemperatur gewesen, daher wollten wir die Chance nutzen, direkt beim Restart angreifen zu können.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3