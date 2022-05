Max Verstappen: Entscheidendes Manöver beim Start

Max Verstappen griff Carlos Sainz gleich nach dem Start erfolgreich an – und legte damit den Grundstein für den Sieg in Miami

Formel-1-Champion Max Verstappen sicherte sich in Miami den zweiten Sieg in Folge und zum zweiten Mal musste er sich den ersten Platz erkämpfen. Von Jolyon Palmer gibt es dafür gute Noten.

Max Verstappen legte den Grundstein für seinen GP-Sieg in Miami schon früh: Der Red Bull Racing-Pilot arbeitete sich gleich nach dem Start an Carlos Sainz vorbei und setzte sich damit zwischen den Spanier und seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc, der von der Pole aus die Spitzenposition übernommen hatte.

Der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte Jolyon Palmer schreibt in seiner Analyse auf «Formula1.com» dazu: «Dieses Manöver war entscheidend für Verstappens späteren Sieg. Mit beiden Autos in der ersten Reihe zu stehen ist ein gefährlicher Vorteil für ein Team, denn es eröffnet den Spitzenreitern die strategische Chance, die Gefahr des ersten Verfolgers beim Boxenstopp zu bannen.»

Und der Brite betont: «Sainz hätte ausserdem auch schwerer zu überholen sein können, weil er vom Windschatten seines vor ihm fahrenden Teamkollegen profitiert hätte. Schliesslich zog Leclerc im ersten Stint nicht weg. Doch nachdem Verstappen Sainz überholt hatte, konnte er sich ganz auf Leclerc konzentrieren, und es fiel ihm noch leichter, den Leader zu überholen.»

«Ferrari sollte sich Sorgen machen über die Art und Weise, wie Verstappen zum Sieg fuhr. Selbst wenn er hinter beiden roten Rennern auf einer Strecke wie Miami startet, auf der die meisten anderen Fahrer Schwierigkeiten mit dem Überholen hatten, wenn sie nicht deutlich frischere Reifen als der Vordermann hatten, kann er gewinnen», analysiert Palmer.

«Verstappen verliess sich bei seinem Sieg auch nicht auf die Teamstrategie, er überholte Sainz in der ersten Kurve und trennte die beiden Ferraris gleich am Anfang des Rennens. Sainz wurde durch die innere Linienwahl und die Tatsache, dass er am Scheitelpunkt von Leclerc eingeklemmt wurde, ein wenig aufgehalten, aber vielleicht hätte er vor der Bremszone etwas aggressiver gegen Verstappen vorgehen können?», fügt der 31-Jährige an.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3