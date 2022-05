Andreas Seidl zu Schmuckverbot: «So einfach ist das»

Dass die FIA das Schmuckverbot und die Vorschriften zur feuerfesten Unterwäsche durchsetzen will, stösst nicht überall auf Unverständnis. McLaren-Teamchef Andreas Seidl bleibt bei diesem Thema cool.

Für Schmuck-Liebhaber Lewis Hamilton steht fest: Das Tragen von Ringen, Ketten und Piercings gehört in die Kategorie persönliche Freiheit. Deshalb will er sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die FIA das Schmuckverbot und die Vorgaben zum Tragen von feuerfester Unterwäsche in Zukunft durchsetzen und auch überprüfen will.

Der Mercedes-Pilot erschien in Miami denn auch demonstrativ mit vielen Ketten, Ringen und drei Uhren an seinen Handgelenken zur Pressekonferenz. Auch Sebastian Vettel konnte es sich nicht verkneifen, auf die aktuellen Diskussionen darüber zu reagieren. Er spazierte mit einer Unterhose über dem Rennoverall durchs Fahrerlager.

Der frühere GP-Star und heutige «Sky»-Kommentator Ralf Schumacher bezeichnete die Proteste der mehrfachen Weltmeister als kindisch. «Lewis und auch Sebastian sollten sich für die Sicherheit einsetzen», forderte der Deutsche.

Auch sein Landsmann Andreas Seidl findet die Forderung der FIA nicht übertrieben. Er betonte in seiner Medienrunde: «Dieses Thema wurde etwas zu sehr aufgebauscht – von den Fahrern und den Medien. Letztlich gibt es diese Regel schon seit Jahren. Und in anderen Motorsport-Serien gibt es darüber keine Diskussionen.»

«Wenn du deinen Schmuck nicht abnehmen oder keine feuerfeste Unterwäsche tragen willst, dann fährst du nicht, so einfach ist das», ergänzte der McLaren-Teamchef, der auch auf die Tatsache verwies, dass sich die FIA in allen Dingen diskussionsbereit zeige.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3