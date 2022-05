Toto Wolff: «Zweifelten nie an George Russell»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist voll des Lobes für seinen Schützling George Russell, der nach seinem fünften Platz in Miami den vierten WM-Zwischenrang belegt.

Dass George Russell im Werksteam von Mercedes glänzen kann, bewies der junge Brite bereits 2020, als er für den an Covid erkrankten Lewis Hamilton einspringen durfte. Russell konnte auf Augenhöhe im Qualifying mit dem damaligen Werkspiloten Valtteri Bottas kämpfen.

Und im Rennen war der damalige Williams-Pilot zeitweise sogar auf Siegeskurs, bevor er wegen eines verpatzten Boxenstopps zurückfiel. Obwohl er danach erneut die Box ansteuern musste und am Ende wegen eines platten Reifens noch einmal abbiegen musste, kreuzte Russell die Ziellinie schliesslich als Neunter.

Es dauerte dennoch mehr als ein Jahr, bevor sich der 24-Jährige über eine Beförderung ins Mercedes-Team freuen durfte. Und fürs Vertrauen bedankte er sich in diesem Jahr mit starken Leistungen. In den bisherigen fünf Saisonläufen erzielte er als Dritter in Australier einen Podestplatz sowie je zwei vierte und fünfte Plätze.

Mit 59 Punkten liegt er derzeit auf dem vierten WM-Zwischenrang. Zum Vergleich: Teamkollege Lewis Hamilton muss sich mit 36 WM-Zählern und Platz 6 begnügen. Dass der junge Aufsteiger so gut abschneidet, ist keine Überraschung für Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff.

Der Österreicher betonte in Miami: «Wenn man sich seine Erfolg anschaut, etwa den Gesamtsieg im ersten Formel-3-Jahr und die Eroberung des Formel-2-Titels in der darauffolgenden Saison, dann weiss man, was er kann. wir wussten, dass er sehr gut ist. Und natürlich haben die Lehrjahre im Williams auch das Ihrige dazu beigetragen. Wir zweifelten deshalb nie an George.»

«Mir gefällt seine Herangehensweise, er ist sehr rational. Egal, ob er Zweiter, der Schnellste oder Elfter ist, es geht nur darum, das Auto schneller zu machen. Aber Lewis hatte bisher auch sehr viel Pech. Ich freue mich, dass die beiden so gut zusammenarbeiten, ich könnte mir keine bessere Fahrerpaarung wünschen», stellte Wolff klar.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3