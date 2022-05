Spanien-GP im Fernsehen: Vorteil für Ferrari?

In dieser Woche kehrt die Formel 1 nach dem Miami-Spektakel auf altbekanntes Terrain zurück. Wer nichts verpassen will, findet hier die TV-Zeiten zum sechsten Rennwochenende des Jahres.

Die jüngsten beiden Formel-1-Kräftemessen hat Max Verstappen auf beachtliche Art und Weise für sich entschieden. Der Red Bull Racing-Star sicherte sich im ersten Sprintwochenende in Imola den Sieg im Mini-Rennen sowie den ersten Platz und die schnellste Rennrunde im Grand Prix. In Miami musste er sich im Qualifying noch gegen die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz geschlagen geben.

Doch der schnelle Niederländer liess sich davon nicht entmutigen und schnappte sich den Sieg im GP-Debüt in der US-Metropole. Dennoch will sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nicht in Sicherheit wiegen. Er weiss: Mit der Strecke in Spanien und dem Strassenkurs von Monte Carlo stehen nun zwei Pisten auf dem Programm, auf denen die roten Renner gut funktionieren.

Der Brite mahnt denn auch: «Bisher war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Barcelona ist wieder eine ganz andere Herausforderung, und wir wissen, dass Ferrari dort die Stärken ausspielen kann.» Hinzu kommt, dass die Scuderia aus Maranello auch ein Update nach Spanien mitbringt, in der Hoffnung, die Lücke zu Red Bull Racing zu schliessen.

«Wenn ich mir die letzten beiden Rennen anschaue, ist Red Bull Racing wohl ein paar Zehntel pro Runde schneller als wir. Wir müssen also unser Auto weiterentwickeln, um mithalten zu können», erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nach dem Miami-GP. Und er kündigte an: «Wir bringen zum nächsten Rennen nach Barcelona ein paar Updates mit.»

Die Action auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya können die SPEEDWEEK.com im Live-Ticker mitverfolgen. Wer sich die Sessions im Fernsehen anschauen will, findet hier die wichtigsten TV-Sendezeiten.

Spanien-GP im Fernsehen

