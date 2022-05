Günther Steiner: «Das stimmt uns zuversichtlich»

Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: «Wir müssen nur die richtige Abstimmung finden, damit die Reifen im richtigen Arbeitsfenster sind, und dann ist das Auto auch konkurrenzfähig.»

Das Heimrennen in Miami endete für das Haas-Team enttäuschend. Weder Mick Schumacher (Platz 15) noch Kevin Magnussen (Platz 16) konnten einen Top-10-Platz und damit frische WM-Punkte erringen. Beide fielen wegen eines unliebsamen Treffens mit einem Aston Martin zurück.

Schumacher, der von Startplatz 15 losfuhr. kam ausgerechnet seinem Landsmann Sebastian Vettel in die Quere. Magnussen brauste von Position 16 los, kollidierte später aber mit Lance Stroll und kassierte eine 5-sec-Zeitstrafe.

«Es war sowohl im Qualifying als auch im Rennen ziemlich enttäuschend», fasst Günther Steiner gewohnt nüchtern zusammen. Der Haas-Teamchef betont aber im gleichen Atemzug: «Wir müssen dennoch positiv bleiben. Das Gute ist, dass das Auto stark ist. Wir müssen nur die richtige Abstimmung finden, damit die Reifen im richtigen Arbeitsfenster sind, und dann ist das Auto auch konkurrenzfähig.»

«Wie man während des Rennens in Miami sehen konnte, machten wir bis zur Safety-Car-Phase Positionen gut, dann fielen wir zurück», erklärt Steiner rückblickend. «Darauf müssen wir uns konzentrieren, wir müssen darauf vertrauen, dass wir ein gutes Auto haben und damit die Punkte holen werden, die wir uns vorgenommen haben.»

Dass nach der GP-Premiere in der US-Metropole nun ein Rennen auf altbekanntem Terrain ansteht, will der Südtiroler nicht überbewerten. «Ich würde nicht sagen, dass es ein Vorteil ist, dass wir schon im Winter in Spanien waren, denn jeder war schon dort und kennt die Strecke in Barcelona sehr gut», stellt er klar.

«Aber es stimmt uns zuversichtlich, dass wir dort stark waren und ein gutes Set-up hatten. Wenn wir einen guten Start ins Rennwochenende hinlegen, schaffen wir in der Regel eine gute Ausgangslage fürs Qualifying und Rennen, und darauf hoffen wir», ist sich Steiner sicher.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3