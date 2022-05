Mario Andretti zu F1-Einstieg: «Zutaten vorhanden»

Mario und Michael Andretti wollen ab 2024 mit einem elften Team unter dem Namen «Andretti Global in der Formel 1 antreten. Das Projekt ist auf einem guten Weg, wie GP-Legende Mario Andretti berichtet.

Den Wunsch, in die Formel 1 einzusteigen, hegt Michael Andretti schon lange. Zunächst wollte der Sohn der Formel-1-Legende Mario Andretti den in der Schweiz beheimateten Alfa Romeo-Rennstall übernehmen. Doch dieser Versuch scheiterte. Ans Aufgeben wollte Michael nicht denken. Der frühere Formel-1-Pilot arbeitet nun daran, seinen eigenen Formel-1-Rennstall aufzubauen.

Mit «Andretti Global» will er ab 2024 als elftes Team im WM-Zirkus mitmischen. Der Plan sieht vor, dass die Autos in Amerika entwickelt werden und auch US-Fahrer zum Einsatz kommen sollen. Der entsprechende Antrag wurde beim Autosport-Weltverband FIA eingereicht.

In Miami erklärte Mario Andretti im Interview mit «Sky Sports F1»: «Ich kann eines sagen: Es liegt nicht daran, dass wir es nicht versuchen. Wir sind dran, daran besteht kein Zweifel. Es gibt einen Prozess, den wir einhalten müssen und werden, und wir versuchen, alle Kriterien zu erfüllen, die von uns erwartet werden.» Dazu gehört auch eine Bankgarantie in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, die Andretti bei der FIA hinterlegen muss.

Die Uhr tickt, wie der Weltmeister von 1978 weiss. Er sagt: «Unser Ziel ist es, 2024 in der Startaufstellung zu stehen. Wir haben ein grosses, starkes Team, das es schaffen kann. Die Zeit drängt, keine Frage, aber ich denke, dass alle Zutaten vorhanden sind.»

So verfüge man sowohl über das nötige Budget als auch über einen Lieferanten für die Antriebseinheiten, betonte der GP-Veteran. der in Austin in einem alten McLaren-Renner einige Demo-Runden drehen darf.

Das jüngste Team im aktuellen Formel-1-Feld ist der US-Rennstall von Unternehmer Gene Haas, in dem Teamchef Günther Steiner das Zepter schwingt. Für die Amerikaner gehen der Deutsche Mick Schumacher und der Däne Kevin Magnussen an den Start. Einen Besitzer aus Amerika hat auch das Traditionsteam von Williams, das der US-Investmentfirma «Dorilton Capital» gehört.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

11. Fernando Alonso (E), Alpine, +37,128

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3