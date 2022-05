Toto Wolff (Mercedes): «Weiterer Schritt nach vorne»

Die schwankende Mercedes-Performance in Miami warf einige Fragen auf, das Rennwochenende lieferte aber auch Antworten, wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff betont.

In Miami konnte George Russell am Freitag noch die Tagesbestzeit aufstellen, der Rückstand auf Red Bull Racing und Ferrari schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Doch Tags darauf war wieder das alte Bild erkennbar. Der junge Brite musste sich gar mit dem Q2-Aus und Startplatz 12 abfinden, sein Teamkollege Lewis Hamilton landete auf dem sechsten Startplatz.

Im Rennen übte sich Russell in Geduld und wurde dafür belohnt. Die Safety-Car-Phase, die Pierre Gasly und Lando Norris mit ihrer Kollision ausgelöst hatten, nutzte er für den Reifenwechsel und kam am Ende als Fünfter noch vor seinem Stallgefährten ins Ziel. Hamilton hatte hingegen Pech und musste mit Platz 6 Vorlieb nehmen.



Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff analysiert rückblickend: «Mit dem drittschnellsten Auto im Feld haben wir in Miami die für uns maximal mögliche Punkteausbeute herausgeholt. In Anbetracht von Georges Startposition war es eine grossartige Aufholjagd, die durch den Einsatz des Safety-Cars begünstigt wurde. Aber das Timing war unglücklich für Lewis, der das ganze Wochenende über stark war und ohne die Neutralisierung des Rennens auf dem Weg gewesen wäre, Fünfter zu werden. Ich zweifle nicht daran, dass das Glück im Laufe der Saison auch wieder auf seiner Seite sein wird.»



Und der 50-jährige Österreicher verrät: «Im Freitagstraining hat das Auto Ansätze seines wahren Potenzials durchblitzen lassen. Wir haben weiter mit der Abstimmung experimentiert und einige neue Komponenten eingebaut. Das hat uns Antworten und Hinweise darauf gegeben, in welche Richtung wir gehen müssen.»

«In den Formel-1-Werken wurde hart gearbeitet, um die Daten aus Miami zu analysieren und sie in Verbesserungen für Barcelona umzusetzen. Da wir dort bereits bei den Wintertests gefahren sind, wenn auch mit einem Auto, das sich seitdem stark weiterentwickelt hat, ist dies ein guter Ort, um die Informationen, die wir über das aktuelle Auto besitzen, zu vergleichen. Entsprechend sind wir zuversichtlich, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne machen werden», fügt Wolff kämpferisch an.

«Die Strecke selbst ist ein guter Allrounder, so dass wirklich jeder Aspekt des Autos auf die Probe gestellt wird. Die Strecke war noch nie besonders gut für Überholmanöver geeignet. Es wird also interessant sein zu sehen, wie sich die neuen 2022er-Autos auf die Rennaction in Spanien auswirken werden», erklärt der Wiener.

«Wenn die Formel 1-Saison ein Basketball-Spiel wäre, würde Barcelona erst das Ende des ersten Viertels darstellen. Wir wissen also, dass noch viel Zeit bleibt, um die gewonnenen Erkenntnisse in Performance auf der Rennstrecke umzusetzen», macht sich Wolff Mut.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

11. Fernando Alonso (E), Alpine, +37,128

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3