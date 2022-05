Christian Horner: «Das hatte ich nicht erwartet»

Dass Formel-1-Champion Max Verstappen sämtliche WM-Läufe in diesem Jahr, die er beenden konnte, für sich entschied, hat für Überraschung bei Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gesorgt.

Das Red Bull Racing Team hatte nicht mit einem derart starken Saisonstart gerechnet, nachdem man im Vorjahr bis zur letzten WM-Runde viel Aufwand betrieben hat, um den Titelkampf zu gewinnen – was auch gelang. Obwohl damit die Entwicklungszeit für die neue Fahrzeuggeneration beschränkt wurde, erwies sich der RB18, mit dem Max Verstappen und Sergio Pérez in diesem Jahr auf Punktejagd gehen, als Spitzenreiter.

Verstappen bewies das mit seinen drei Siegen in den drei WM-Läufen, in denen er auch die Zielflagge sah: Nach dem späten, technikbedingten Ausfall in Bahrain setzte er sich in Saudi-Arabien durch, bevor in Melbourne die nächste bittere Pille. Seither konnte Verstappen auch die Siege in Imola und Miami bejubeln.

Die starke Form in den ersten fünf Saisonläufen sorgte nicht nur bei manchem Gegner für hochgezogene Augenbrauen. Auch in den eigenen Reihen ist die Erfolgswelle eine freudige Überraschung, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in Miami betonte. «Wir hatten im vergangenen Jahr die Chance auf den Titel, die wir ergreifen mussten und auch ergriffen haben», erklärte er gegenüber «CNN».

«Wir haben sehr viel Arbeit in das letztjährige Auto gesteckt und sind damit bei der Entwicklung der neuen Fahrzeuggeneration ein Risiko eingegangen», fügte der Brite an. «Das Team hat sich damit selbe unter grossem Druck gesetzt und wir mussten danach bei der Konstruktion Zeit aufholen. Persönlich hatte ich nicht erwarte, dass wir so konkurrenzfähig ins Jahr starten würden», gestand er.

«Beim ersten Rennen schon in der ersten Startreihe zu stehen, das zweite Rennen zu gewinnen, in Imola die ersten beiden Plätze zu belegen und auch den Miami-Sieg zu erobern, ist ein unglaublicher Start und ein Beweis dafür, dass das ganze Team in kurzer Zeit phänomenal gearbeitet hat», lobte Horner seine Mannschaft.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3