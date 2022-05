Toto Wolff (Mercedes): «Noch nicht euphorisch»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff freute sich nach den ersten beiden Trainings in Spanien über die Fortschritte, die sein Team mit dem Barcelona-Update und beim Motor machen konnte.

Bereits in Miami hatte das Mercedes-Team am Trainingsfreitag eine vielversprechende Performance gezeigt, doch als sich die Streckenbedingungen im Verlauf des Wochenendes verbesserten, war nicht mehr viel davon zu sehen. Auch in Barcelona erlebten George Russell und Lewis Hamilton einen starken Start ins Wochenende. Das Duo beendete den Trainingsfreitag auf den Plätzen 2 und 3 hinter dem Tagesschnellsten Charles Leclerc.

Russell, der die 4,675 km 87 Tausendstelsekunden schneller hinter sich brachte als sein Teamkollege, fehlten am Ende 0,117 sec auf die Bestmarke des WM-Leaders, der siebenfache Weltmeister blieb auf seiner Runde knapp zwei Zehntel langsamer als der Ferrari-Star. «Wir sind auf dem besten Weg, was das Chassis angeht», fasste Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff im Interview mit «Sky Sports F1» zusammen.

Dennoch bleibt der Wiener bei seiner Prognose vorsichtig: «Das war nach Miami der zweite solide Freitag für uns, aber wir müssen schauen, ob wir diese Leistung auch zeigen oder zumindest in den Top-3 sein können, wenn sich die Streckenverhältnisse verbessern», erklärte er. Und mit Blick auf die Antriebseinheit sagte er: «Wir haben im Vergleich zu den anderen Motorherstellern aufholen können, was fantastisch ist. In beiden Werken in Brixworth und Brackley wurde hart gearbeitet.»

«Das Hüpfen auf den Geraden ist besser geworden, aber die Fahrer fühlen sich bei hohen Geschwindigkeiten immer noch nicht wohl. Wir verlieren in den Kurven 3 und 9 immer noch viel Zeit, da müssen wir noch herausfinden, was wir tun können. Wir haben Fortschritte gemacht, aber wir sind noch nicht euphorisch», betonte Wolff.

2. Training, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,670 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,787

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,874

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,990

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,006

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,203

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,632

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,703

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,745

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,757

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,917

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,013

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,249

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,285

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,385

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,828

17. Guanyo Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,866

18. Alex Albon (T), Williams, 1:22,319

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,197

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,388

1. Training, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,828 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,907

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,164

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,590

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,768

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,811

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,279

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,422

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,737

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,814

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,891

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,920

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:21,975

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,089

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,146

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,164

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,614

18. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,920

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,011

20. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:24,138