Mattia Binotto (Ferrari): «Die WM dauert noch lange»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bezeichnete den Ausfall von Charles Leclerc als enttäuschend, betonte nach dem Rennen aber auch, was ihn für die restliche Saison zuversichtlich stimmt.

Alles sah nach einem ungefährdeten Sieg von Charles Leclerc aus: Im Spanien-GP konnte der Ferrari-Pilot von der Pole in Führung gehen und seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Dann hatte der Monegasse plötzlich keine Power mehr und der vermeintliche Triumph verwandelte sich in einen bitteren Nuller. Nach 27 Runden steuerte er die Box an und stellte seinen roten Renner ab. Teamkollege Carlos Sainz kam als Vierter ins Ziel.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gestand: «Ja, der Ausfall ist natürlich enttäuschend, aber letztlich sind wir auch happy, weil wir zuvor ein gutes Tempo hatten. Wir hatten ein gutes Paket, und das Auto hat sich gut verhalten. Und wenn es das auf einer Strecke wie Barcelona tut, dann zeigt das, dass wir nicht nur am Anfang der Saison ein gutes Fahrzeug hatten.»

«Wir konnten es in den ersten Rennen auch gut entwickeln. Das ist schon eine gute Sache», ergänzte der Ingenieur, und forderte: «Nun müssen wir optimistisch nach vorne blicken. Wir hatten heute Probleme, Max Verstappen erging es zu Saisonbeginn so, das kann passieren. Und die WM dauert noch lange. Es geht jetzt eigentlich erst richtig los.»

Zum Problem von Leclerc sagte der Italiener: «Wir wissen noch nicht genau, was da los war. Es war etwas mit der Antriebseinheit. Wir werden diese im Werk in Maranello auseinandernehmen und genau anschauen, um herauszufinden, was die Ursache war.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3