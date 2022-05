Toto Wolff: «Hatten wohl das schnellste Auto»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff konnte während des Barcelona-Wochenendes viele Fortschritte erkennen. Entsprechend positiv fällt seine Bilanz aus.

Beide Mercedes-Piloten konnten im sechsten WM-Lauf in Barcelona nicht nur Punkte sammeln. Beide konnten sich im Vergleich zu ihren Startpositionen verbessern: George Russell fuhr von der vierten Position aus der zweiten Startreihe los und schaffte es als Dritter aufs Podest. Lewis Hamilton nahm das Rennen von Startplatz 6 in Angriff und kreuzte die Ziellinie als Fünfter.

Die 25 WM-Punkte, die sie damit sammelten, waren für Toto Wolff nicht der einzige Grund zur Freude. Auch hatten seine Schützlinge den Beweis für die jüngsten Fortschritte geliefert, die das Werksteam der Sternmarke mit dem neuesten Update machen konnte.

«Das war ein sehr erfreuliches Wochenende mit vielen positiven Anzeichen, auch wenn ich noch nicht überglücklich bin», fasste Wolff zusammen. «Wir hatten ein solides Rennen, und mit Lewis hatten wir heute wahrscheinlich das schnellste Auto von allen. Wir müssen das jetzt nur noch aufarbeiten, die Daten analysieren und versuchen, uns Schritt für Schritt zu verbessern, um das Rennen dann auch zu gewinnen», fügte der ehrgeizige Österreicher an.

«George hat sich spektakulär gegen Max verteidigt. Die Art und Weise, wie er das Auto positioniert hat, war goldrichtig, das ist die Art von Racing, die wir gerne sehen. Danach hatte er das Auto gut im Griff und holte einen weiteren Podestplatz», lobte der 50-Jährige. «Lewis hatte auf der ersten Runde Pech, aber was für eine Aufholjagd hat er von da an gezeigt – das war schlicht fantastisch. Als Fahrer ist es immer schwierig, wenn man 50 Sekunden Rückstand hat, aber wir geben niemals auf, und sein Tempo am Ende war atemberaubend, er hätte um den Sieg fahren können.»

«Das Wochenende war besser als erwartet, denn ich bin immer pessimistisch. Wir haben uns vom Mittelfeld abgesetzt, zumindest in Barcelona, und eine halbe Sekunde auf die Spitze aufgeholt – vorher fehlte uns eine Sekunde, jetzt ist es eine halbe Sekunde», rechnete Wolff vor.

«Wir haben das Potenzial des Autos durch Optimierungen bei den Stopps freigesetzt, und so war das heutige Rennen für uns das wertvollste, um die beiden Autos zu vergleichen, sowohl bei der Abstimmung als auch bei den Reifen. Wir haben beim Verständnis einen grossen Sprung nach vorne gemacht, und wir können definitiv noch mehr nachlegen», ergänzte er kämpferisch.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit



WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3