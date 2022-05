Dr. Helmut Marko: Verständnis für Fahrer-Ärger

Max Verstappen und Sergio Pérez kamen in Spanien auf den Plätzen 1 und 2 ins Ziel. Die Red Bull Racing-Piloten ärgerten sich aber auch während des GP. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko kann das verstehen.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat in Barcelona seinen dritten Sieg in Folge eingefahren, es war der vierte Triumph in dieser Saison, die erst sechs Rennen alt ist. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez kreuzte die Ziellinie als Zweiter, nachdem er auf Anweisung des Teams Platz für den Titelverteidiger und neuen WM-Leader gemacht hatte.

Pérez freute sich für für das Team, erklärte aber auch, dass Redebedarf besteht. Sein Teamkollege ärgerte sich hingegen während des Rennens über sein Problem mit dem DRS, er hatte Mühe, den Heckflügel flach zu stellen und machte seinem Ärger über Funk Luft. In beiden Fällen hat Dr. Helmut Marko Verständnis.

Der Red Bull-Motorsportberater schilderte mit Blick auf Verstappen: «Wir haben ihm gesagt, er soll ruhig bleiben und den entsprechenden Knopf nur einmal drücken, wenn das Auto nicht auf den Randsteinen ist, denn er hat in seiner berechtigten Wut mehrmals auf den Knopf gedrückt und da ist es auf und wieder zugegangen. Das ist in dieser Situation verständlich.»

Zu Pérez sagte der Grazer: «Er war auf einer anderen Strategie unterwegs und es war klar, dass er mit seinem Reifensatz nicht bis ins Ziel hätte kommen können. Deshalb stand auch ganz klar fest, dass Max der schnellere war. Wenn er mich fragt, dann erkläre ich ihm genau, dass es keine andere Lösung gab. Aber natürlich ist es im Eifer des Gefechts ärgerlich. Es ist total verständlich, dass er nicht gleich sagt, ich winke den Teamkollegen vorbei, dann wäre er kein richtiger Rennfahrer.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3