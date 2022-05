Mattia Binotto (Ferrari): Keine Sorgen wegen Mercedes

Im Spanien-GP kam George Russell vor Carlos Sainz ins Ziel. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärte hinterher, warum er sich dennoch keine Sorgen macht. Und er fand tröstende Worte für Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Für das Ferrari-Team verlief der Spanien-GP nach einem starken Auftakt ins Wochenende enttäuschend. Charles Leclerc fiel in Führung liegend aus, Carlos Sainz verpasste das Podest, das sich Sieger Max Verstappen mit Sergio Pérez und George Russell teilte.

Obwohl der Mercedes-Pilot vor Sainz ins Ziel kam und auch dessen Teamkollege Lewis Hamilton lange vor dem Spanier lag, bevor er wegen eines Wasserlecks zurückstecken musste, liess sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto vom starken Auftritt der Silberpfeile nicht aus der Ruhe bringen.

Der Ingenieur aus Italien erklärte nach dem Rennen grinsend: «Mercedes hat sich verbessert, aber wenn man sich den Rückstand von George im Ziel anschaut, der betrug 30 Sekunden, das ist schon signifikant. Sie haben sich verbessert, und Gratulation an die Mannschaft, die das Auto gut weiterentwickelt hat. Aber ich glaube wir müssen uns da keine Sorgen machen.»

Zu Pechvogel Leclerc sagte der Teamchef: «Er ging zuerst in die Box und hat allen Mechanikern die Hand gegeben. Und das ist ein starkes Zeichen, wenn ein Fahrer das in einer solchen Situation tut. Das zeigt, welch grossartige Persönlichkeit er ist. Wir bleiben optimistisch, er sollte nicht zu enttäuscht sein über dieses Rennen.»

Und mit Blick auf Sainz, der beim Start zurückfiel und sich in der vierten Kurve drehte, erklärte Binotto: «Er macht das immer noch sehr gut. Charles ist einfach sehr schnell und es ist nicht einfach, mit ihm mitzuhalten. Carlos ist immer noch dabei, sich ans Auto anzupassen, er hatte in den letzten Rennen Pech und in diesem GP erwischte ihn in der gleichen Kurve wie Max Verstappen eine Windböe. Er musste kämpfen, und das hat er auch gemacht. Genau das wollen wir von ihm sehen.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3