Toto Wolff (Mercedes): «So ist das Auto unfahrbar»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff spricht über die Performance der Silberpfeile in Monaco und hält fest: «Wir waren schnell, wenn auch nicht gegen Ende. Insgesamt ist es ein gutes Auto, aber so ist es unfahrbar.»

Nach dem vielversprechenden Auftritt in Barcelona hielt George Russell fest: «Ich glaube, wir haben die Lösung für unsere Probleme gefunden und können uns jetzt auf die Entwicklung des Autos konzentrieren.» Im ersten freien Training kam der Mercedes-Fahrer aber nicht über den achten Patz hinaus, sein Teamkollege Lewis Hamilton musste sich gar mit dem zehnten Platz begnügen.

Der siebenfache Weltmeister klagte über das Fahrverhalten seines Renners, der erneut das unliebsame «Bouncing» aufwies. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte bei Sky: «Ich denke, das ist erneut das Problem mit der Bodenfreiheit, das wir schon die ganze bisherige Saison hindurch beklagen.»

«Das liegt an der Steifheit, fügte der Österreicher an. «Wir waren schnell, wenn auch nicht gegen Ende. Insgesamt ist es ein gutes Auto, aber so ist es unfahrbar. Aber wir können an der Fahrzeug-Abstimmung arbeiten, um es für die Fahrer etwas angenehmer zu machen.»

Allerdings steht der Speed im Vordergrund, im Zweifelsfall müssen sich die Mercedes-Piloten durchbeissen. «Natürlich geht es darum, ein schnelles Auto zu haben. Wenn wir das hinbekommen, dann bekommt Hamilton jeden Schoner, den er braucht.» Der 103-fache GP-Sieger hatte sich im Training über Funk beschwert, dass er Ellenbogenschoner brauche, weil sein Auto so unruhig liegt.

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3