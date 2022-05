FP3 Monaco: Sergio Pérez vorn, Verstappen auf Platz 4

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez durfte sich im dritten Training in Monte Carlo über die Bestzeit freuen. Hinter ihm reihten sich die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz ein.

Auch die letzte freie Trainingsstunde in Monte Carlo fand bei strahlendem Sonnenschein statt. Das Thermometer zeigte 27.1 Grad Celsius an, der Asphalt des Strassenkurses war knapp 52 Grad heiss, als mit Nicholas Latifi und Kevin Magnussen die ersten Fahrer auf die Strecke kamen. Bald bekamen sie Gesellschaft von Sebastian Vettel, der die ersten beiden Trainings jeweils als Neunter beendet hatte. Auch Mick Schumacher rückte bereits in der ersten Minute aus.

Mit 1:19,375 min fiel die erste Rundenzeit von Latifi bescheiden aus. Zum Vergleich: Die Bestzeit von Charles Leclerc im zweiten Training betrug 1:12,656 min. Es dauerte eine Weile, bis der Lokalmatador in die Nähe dieser Bestmarke kam. Nach einer Viertelstunde brannte er eine Zeit über 1:13,647 min in den Asphalt.

Auch Titelverteidiger Max Verstappen gab Gas und reihte sich mit nur 38 Tausendstelsekunden Rückstand auf dem zweiten Platz ein. Carlos Sainz, Sergio Pérez und Lando Norris komplettierten die Top-5. Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher folgten auf den weiteren Top-10-Positionen.

Leclerc reagierte auf die schnelle Runde seines Titelrivalen und legte mit 1:13,434 min nach, womit er den Vorsprung auf knapp zweieinhalb Zehntel vergrösserte. «In der ersten Kurve ist irgendetwas eigenartig, ich habe Vibrationen auf der Front», funkte der Monegasse, während Pérez mit 1:13,297 min die erste Position übernahm. Auch Verstappen konnte zulegen und mit 1:13,422 min die zweite Position hinter seinem Teamkollegen übernehmen.

Leclerc reagierte und schaffte genau die gleiche Zeit wie der Mexikaner an der Front. Mehr Mühe bekundete Norris, der über Funk mitteilte: «Ich habe gerade die Wand gestreift.» Keine Freude hatte auch Lewis Hamilton, der kurz vor Halbzeit auf der achten Position lag und 1,230 sec Rückstand auf die Bestzeit von Pérez hatte. «Ich weiss nicht, woher diese 1,2 Sekunden kommen», funkte der siebenfache Weltmeister.

Für Leclerc lief es hingegen immer besser, er schaffte die Runde in 1:12,885 min und war damit wieder mit mehr als vier Zehnteln Vorsprung auf Pérez der Schnellste. Zur Halbzeit lautete die Reihenfolge: Leclerc vor Pérez, Verstappen, Sainz, Piere Gasly, Norris, George Russell, Magnussen, Bottas, Hamilton, Schumacher, Daniel Ricciardo, Alonso, Tsunoda, Guanyu Zhou, Vettel, Alex Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll und Latifi.

Beim Versuch, sich zu verbessern, musste Sainz in der ersten Kurve den Notausgang nehmen, danach steuerte der Spanier die Box an. Besser lief es für Gasly, der 20 Minuten vor dem Ende der Session die drittschnellste Runde in den Asphalt brannte. Wie erwartet sorgte der Verkehr auf der kurzen Strecke für einige Schrecksekunden, die Regelhüter schauten sich eine Szene zwischen Verstappen und Zhou sowie einen Zwischenfall von Sainz und Vettel an.

Auch Vettels Teamkollege Stroll hatte kein Glück, er erwischte nach einem wilden Ritt über die Randsteine die Streckenbegrenzung mit dem rechten Vorderreifen und steuerte daraufhin die Box an, während Pérez mit 1:12,777 min die Spitzenposition übernahm. Leclerc gab daraufhin noch einmal Gas und drückte die Messlatte auf 1:12,702 min.

In den letzten Minuten wechselten sich Leclerc und Pérez auf der Spitzenposition ab, am Ende hatte der Mexikaner mit 1:12,476 min die Nase vorn. Sainz, Verstappen, Gasly, Norris, Hamilton, Magnussen, Russell und Alonso komplettierten die Top-10.

3. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,517

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,846

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,210

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,226

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,375

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,436

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,476

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,585

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,645

12. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,827

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,838

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,849

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,882

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:14,104

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,260

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,639

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,861

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,910