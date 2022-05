Toto Wolff: «Wetter könnte für Abwechslung sorgen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sprach nach dem Abschlusstraining in Monte Carlo von einem «typisch chaotischen Qualifying in Monaco». Die Wetterprognose lässt den Wiener hoffen.

Letztlich fehlten George Russell im Qualifying in Monaco mehr als sieben Zehntel auf die Pole-Zeit von Lokalmatador Charles Leclerc. Der junge Brite belegte damit den sechsten Platz, sein Teamkollege Lewis Hamilton schaffte es wegen des verfrühten Endes des Abschlusstrainings nicht, seinen zweiten Versuch zu beenden und landete deshalb auf dem achten Platz.

Sein Rückstand auf die Pole-Zeit betrug nach den roten Flaggen, die wegen des Unfalls von Sergio Pérez geschwenkt wurden, satte 1,184 sec. Von der persönlichen Bestleistung seines Stallgefährten war er fast viereinhalb Zehntel entfernt.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte: «Das war ein typisch chaotisches Qualifying in Monaco. Am Ende schaffte George seine Runde und Lewis verpasste sie wegen der roten Flaggen, was ihn womöglich einen Startplatz für morgen gekostet hat. Aber ich denke, das Ergebnis von George zeigt, wie das Tempo unseres Autos an diesem Wochenende aussieht.»

«Monaco war noch nie der einfachste Ort für uns, und das war auch in diesem Jahr so. Unser Renntempo sah im Training stärker aus als der Speed auf einer einzelnen Runde. Aber wie wir wissen, ist es hier schwer, davon zu profitieren», fügte Wolff angesichts des überholfeindlichen Layouts des berühmten Strassenkurses an.

Hoffen lässt die Wetterprognose, die für den Rennsonntag Regen voraussagt. Das könnte das Feld durcheinanderwirbeln, wie der Österreicher weiss. «Es sieht so aus, als ob das Wetter morgen für Abwechslung sorgen könnte. Mal sehen, wie es sich entwickelt und ob wir das Beste aus den Chancen machen können, die sich uns morgen möglicherweise bieten werden», sagte der 50-Jährige.

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,376 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,601

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,629

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,666

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,849

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,112

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,247

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,560

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,732

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,047

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,797

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,909

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,921

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,964

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,081

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,611

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,660

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,678

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,403

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,606