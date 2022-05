Mattia Binotto (Ferrari): «Ein klarer Regelverstoss»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nahm die Verantwortung für den verpatzten Monaco-Sieg von Lokalmatador Charles Leclerc auf sich. Der Italiener erklärte auch, warum die Scuderia Protest bei den Regelhütern eingelegt hat.

So hatte sich Ferrari den Monaco-GP nicht vorgestellt: Statt den Sieg einzufahren, musste sich Charles Leclerc am Ende mit dem vierten Platz begnügen. Schuld daran waren mehrere strategische Fehlentscheidungen, wie Teamchef Mattia Binotto nach dem Ende des verspätet gestarteten und verkürzten Rennens im Fürstentum einräumte.

«Das war sicherlich ein enttäuschendes Ergebnis, ich habe auch vollstes Verständnis für die Enttäuschung von Charles, er war am Anfang Erster und kam auf dem vierten Platz ins Ziel. Es liegt also auf der Hand, dass unsere Entscheidungen nicht die richtigen waren. Das müssen wir natürlich analysieren, was wir auch tun werden», betonte der Italiener.

«Ich denke, wir haben das Tempo auf den Intermediates zum richtigen Zeitpunkt unterschätzt, wir hätten Charles also auch eine Runde früher an die Box rufen oder ihn auf der Strecke lassen und später gleich von den Regenreifen auf die Slicks wechseln lassen können», schilderte der Ingenieur. «Aber solche Fehler können passieren, wichtig ist jetzt, dass wir mitbekommen, warum sie passiert sind. Einige Situationen haben uns nicht in die Hände gespielt, aber wir haben auch Fehler gemacht und ich nehme die Schuld und die Verantwortung dafür auf mich.»

Binotto äusserte sich auch zum Protest, den Ferrari gegen Red Bull Racing bei den Regelhütern eingelegt hatte, weil der Weltmeister Verstappen in Runde 22 nach seinem Reifenwechsel mit dem linken Vorderrad die gelbe Linie am Boxengassen-Ausgang überfahren hatte. Das gleiche Vergehen warf man auch Pérez vor.»

Der Teamchef der Roten sagte dazu: «Wir denken, das war ein klarer Regelverstoss, denn sie waren auf der Linie. Im sportlichen Reglement ist vom Kreuzen der Linie die Rede, und wir hatten dazu auch eine Klarstellung am Rennwochenende in der Türkei anno 2020. Dies, um in diesem Fall Diskussionen zu vermeiden. Und wenn man sich die Notizen des Renndirektors anschaut, dann wird darin klar vorgegeben, dass man auf der rechten Seite bleiben muss. Auf der Linie zu fahren, ist also ein klarer Regelverstoss, und wir denken, dass jedes Team diese Regeln beachten muss.»

Die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Andrew Mallalieu (Barbados), Derek Warwick (England) und Jean-Francois Calmes (Monaco) sahen das anders und schmetterten beide Proteste ab.

Monaco-GP, Monte Carlo (29. Mai 2022)

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash

Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0

Stand Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3